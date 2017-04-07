Bitkiler, Karbondioksit Salınımını Yeterli Düzeyde Emmiyor!

İnsanlar maalesef Dünya'nın sonunu getirme aşamasında emin adımlarla ilerliyor. Trilyonlarca bitki ve ağaç bile, gerekeni yapamıyor.

Her yıl atmosfere 10 milyar ton karbon salmamıza rağmen, dünyanın dayanması en büyük mucizeler arasında. Peki ya bitkiler ne olacak? Fosil yakıtların acımasız şekilde yakılması, yeşil dostlarımızın iklim değişikliğine dokunarak daha fazla CO2 emmesini kabul edebilir mi? Yoksa ağaçlar, Dünya'nın atmosferini bu karmaşadan kurtaramıyor mu?

Ekolojistler karbona aç olan bitkilerin büyürken ısı toplama özelliklerini incelediler. Bilim insanları "CO2 gübreleme etkisinin" kapsamını tartışırken onlarca yıl harcadılar. Şimdi, Antarktika'da buz küplerini içeren akıllı bir analiz sayesinde bir grup bilim insanı, CO2 gübrelemesinin küresel düzeyde gerçekleştiğinden çok emin.

Bitkiler, Endüstri Devrimi'nin başlangıcının ardından üç kat daha fazla organik maddenin yani karbondioksit salınımı konusunda eminiz. Son 800.000 yılda çok daha hızlı bir zararlı gaz emilimi söz konusu. University of California, Merced'den Elliott Campbell'in liderliğinde yapılan bir analiz bu hafta Nature dergisinde yayınlandı. Bulgu, bitki ya da insanlar için uzun vadeli olmasına rağmen, Dünya'nın biyosferinde dramatik, insan kaynaklı bir değişikliğe işaret ediyor.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı'ndaki bir yer bilimci olan Trevor Keenan, "Bu çok ilginç bir çalışmaydı. Geçtiğimiz yüzyılda küresel fotosentezde yüzde 25-35'lik bir artış gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Gerekli sonuca ulaşmak için, Campbell ve meslektaşları bulabileceği en az bitki dostu bölgelerden birine yöneldi: Antarktika. Karla kaplı katmanların buza dönüştüğü anda garip şeyler gerçekleşiyor. Buz kütlesi içerisindeki atmosferik kayıtlar binlerce yıl geriye uzansa da; günümüzdeki karbondioksit seviyelerinin son 800.000 yılda gerçekleşen en yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Kısacası Dünya'yı yaşanılmaz kılma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz.