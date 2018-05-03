Bitkiler, Birbirleriyle Yer Altından İletişim Kuruyorlar!

İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi’nden bir grup bilim insanın yaptığı 2 Mayıs 2018 yayın tarihli araştırma, mısır fidelerinin yakınlarında bulunan diğer bitkilerle yer altından iletişim kurabildiklerini ortaya çıkarttı.

Bitkiler, yeryüzündeki yaşam için eşsiz kaynak oluşturuyorlar. Onların nispeten hareketsiz yapıları, diğer canlılardan daha aciz görünmelerine neden olabilir. Bilim dünyasını sarsan yeni araştırmaya göre bitkiler, iletişim kurmak anlamında hareket eden çoğu canlıdan daha gelişmiş durumdalar.

Kimyasal iletişim sistemleri geliştiren bitkiler, kendilerine yakın olan diğer bitkilerin kökleri ile algılayabilecekleri kimyasallar salgılıyorlar. Bu salgının amacı, yakınlardaki bitkilerin akraba mı yoksa yabancı bir tür mü olduğunu anlamak. Böylece sinyali gönderen bitkiler, büyümelerini çevresindeki diğer bitkileri tanıdıktan sonra devam ettiriyor. Yani bir bitki nerede olduğunu, çevresinde hangi bitkilerin bulunduğuna göre büyüme eylemi gerçekleştiriyor.

Araştırmanın yazarları bu konuda detaylı sonuçlara ulaşabilmek adına, en uygun bitki türlerinden birisi olan mısır fidelerini seçtiler. Yakındaki bir bitkininin yapraklarını taklit etmek amacıyla yetiştirilen denek mısır fidelerinin yapraklarına fırça darbeleri vuran araştırmacılar, büyümedeki değişimleri analiz ettiler. Bunun içinde topraktaki kökler tarafından salgılanan kimyasallar toplandı. Hiçbir müdahalede bulunulmayan bitki örneklerinin, yapraklarına dokunulan bitkilerden daha çok yaprak ve kök uzattıkları tespit edildi.

Yapraklarına taklitçi fırça darbeleriyle dokunulan yani rahatsız edilen bitkilerle rahatsız edilmeyen bitkiler arasındaki karşılaştırma, farklı sonuçlar da ortaya çıkarttı. Her iki bitkinin de büyüme kimyasallarındaki çözeltiler farklıydı. Araştırmacılar, deneyin ikinci aşamasında meyve vermiş mısır fideleri üzerine çalıştılar.

Rahatsız edilmeyen fidenin, rahatsız edilen fideden gelen mesaja göre büyüdüğü gözlemlendi. Yani mevcut büyüme eğilimi ile gelen mesaj arasında tercih yapabiliyor gibiydi:

Elbette kesin bir şekilde bir bitkinin tercih yapabildiğini söylemek için daha çok kanıta ihtiyaç var. Bu deneyin sonuçları, insana bitkilerin seçim yapma iradesinin olduğunu düşündürmekle kalıyor. Diğer taraftan bitkiler arasındaki kimyasal iletişimin sonuçları da öğrenilmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl, bitki türlerinin aslında bu zamana kadar fark etmediğimiz beyinleri olduğuna yönelik bir araştırma da yapılmıştı. Onu da hemen aşağıdaki içeriğimizden okuyabilirsiniz.

Artık kesin bir şekilde biliyoruz ki bitkiler, yer üzerindeki uyarılara göre yer altından birbirlerine mesaj göndermenin bir yolunu bulmuşlar.