Bitkisel Yağ İle Çelikten 200 Kat Güçlü Materyal Üretildi!

Avustralyalı bilim insanları, yemeklerimizde kullandığımız soya yağından, çelikten 200 kat daha güçlü grafen materyali üretmeyi başardılar.

Araştırmacılar, günlük yemeklik yağı grafen materyaline dönüştürmeyi başardı. Bu, olağanüstü bir nanomateryalin maliyetini büyük ölçüde azaltabilecek bir teknik.

Grafen, akıllara durgunluk veren özelliklere sahip bir karbon atomu levhası; çelikten 200 kat daha güçlü ve elmastan daha sert olmasına rağmen lastikten esnek. Belirli koşullarda, "Altın" seviyesinde süper bir iletkene dönüştürülebiliyor.

Söz konusu materyal; daha kaliteli elektronik ürünler, daha etkili güneş pilleri yapma potansiyeline sahip. Hatta bilim insanlarına göre tıpta da kullanılabilir.

Geçen yıl gerçekleştirilen bir araştırma, grafenin, cep telefonu pillerinin ömrünü yüzde 25'den fazla artırabileceğini ispatladı.

Ancak grafenin bunları başarması için saflaştırılarak, yoğun ısıda vakum içinde şekillendirilmesi gerekiyor. Bu da maliyetli bir işlem.

Grafen materyalini, toplu şekilde üretmenin uygun maliyetli bir yolunu bulanan kadar, söz konusu nesnenin kullanımı laboratuvarlar ile sınırlı kalacaktı. Ancak Avustralyalı bilim insanları, ucuz soya yağı kullanarak standart hava koşullarında grafen oluşturmayı başardılar.

Araştırma ekibinden Zhao Jun Han, "Grafen üretimini standart koşullarda ve ucuz maddelerle gerçekleştirmeyi başardık. Benzersiz teknolojimizin, grafen üretiminin maliyetini düşürmesi ve yeni uygulamalardaki kullanımını sıklaştırması bekleniyor." ifadelerini kullanıyor.

Ekip, yeni tekniği 'GraphAir' olarak adlandırıyor. Soya yağı, yağ boru fırınında yaklaşık 30 dakika ısıtılarak karbon moleküllerine ayrılıyor. Karbon, daha sonra nikelden yapılmış bir folyo üzerinde hızla soğutuluyor ve burada sadece 1 nanometre kalınlığında ince bir grafen dikdörtgenine (insan saçına yaklaşık 80,000 kat daha incedir) yayılıyor.

Bu tekniği diğer yöntemlerden sadece daha ekonomik ve kolay değil, aynı zamanda çok daha hızlı. Vakum mimarisinde grafen üretmek en az birkaç saat sürüyor.

Zhao, Avustralya Broadcasting Corporation'a verdiği röportajda, "Tekniğin grafen üretiminin maliyetini 10 kat azaltabileceğini" savundu. Üstelik yöntem fazlasıyla çevreci. Ne de olsa süreç sırasında, yemeklik atık yağlardan da kurtuluyoruz. Atık yağı, grafene dönüştürmek harika bir seçenek.

Şimdiki soru, bu yeni üretim mimarisinin hacmini genişletmek için nasıl bir yol bulunacağı. Atık yağlardan üretilen grafenin boyutları santimetre düzeylerinde. Araştırmacıların ilk adımda daha büyük tabakalar kullanılması bekleniyor.