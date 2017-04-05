Amerika'da suçlu olarak aranan Kim Dotcom, içerik yükleyen herkesin Bitcoin üzerinden para kazanacağı yeni bir girişim duyurdu. Kim Dotcom, dünyanın en büyük bulut platformlarından Megaupload'ın sahibiydi.

Film sektörü günümüzdeki “internet” sektöründen ciddi oranda zararlı ayrılıyor. Elbette korsana karşı olarak filmleri parayla satın almak doğru, ancak korsan olarak yayınlanan birçok oyun ve film, sektörleri bezdirmiş durumda. Bir dönem dünyanın en büyük bulut tabanlı sitelerinden olan Megaupload’ın sahibi Kim Dotcom, ABD sinema sektörüne verdiği zararlardan dolayı tutuklama emri çıkartılmış ancak hızlıca Yeni Zelanda’ya kaçarak bu cezadan sıyrılmıştı. Ardından Amerika hükümeti, Yeni Zelanda’dan Dotcom’u geri istediyse de Yeni Zelanda vatandaşlığına geçen Dotcom, Megaupload’a internet erişiminin engellenmesi ve 24 milyon dolar değerinde evinden çıkmama sözü şartıyla serbest bırakıldı.

Megaupload’ın bir dönem dünyanın tüm internet trafiğinin %4’ünü tek başına sağladığı düşünülüyordu. Yaklaşık 200 ila 500 milyon dolar serveti olduğu düşünülen Alman asıllı Yeni Zelanda vatandaşı Dotcom, yeni girişimini duyurdu. BitLocker adlı girişimini bu hafta paylaştığı Youtube videosuyla tanıtan Dotcom, yaptığı açıklamada, “İnternette koyduğunuz herhangi bir içerik için ödeme oluşturabilirsiniz. Bunu ilgi topluluğuna ulaştırarak müşterilerinizle paylaşabilir ve içeriğinizi satma şansı yakalayabilirsiniz.” dedi. Uygulama para alışverişini Bitcoin üzerinden yapacak.

Bu iletişim ile haber kuruluşları gibi işletmelerin tüm web sitelerinden para kazanacağına söz veren Dotcom, sistemin ne zaman başlayacağını duyurmadı.

Bitcoin, hiçbir devlete veya kuruma bağlı olmayan sanal para olarak ortaya çıktı. Hiçbir şekilde kontrol edilemediğinden uyuşturucu satıcıları, para aklama ve organize suç gruplarıyla popülerlik kazandı. Ancak Bitcoin’in potansiyeli yalnızca bu değil. Bitcoin, en hızlı yükselen para birimi olmakla birlikte günümüzde 1 Bitcoin’in 1.145 dolar seviyelerini görmüş durumda.