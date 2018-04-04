Bitmain’in 800 dolar değerindeki yeni ASIC Miner cihazı yükselen ekran kartı fiyatlarının düşmesini sağlayabilir.

Hepinizin bildiği üzere Bitcoin değerindeki ani yükselişin ardından, birçok kişi kripto madencilik sektörüne yatırım yapmaya başladı. Hatta işi bir seviye ileriye götürerek kendi kripto madencilik tesislerini açanlar da oldu. Kripto paraların şifrelenmesi işindeyse performansı yüksek olduğu gerekçesiyle ekran kartları kullanıldığı için neredeyse piyasada GPU kalmadı.

Bu nedenle Bitcoin ve kripto para madenciliği ekran kartlarının değerini arttırarak en büyük zararı oyunculara vermiş oldu. Bitmain firmasının Bitcoin için geliştirdiği yeni madencilik ekipmanı 800 dolar karşılığında satılıyor. Cihazın asıl amacı harcanan elektrik başına maksimum kazanç sağlamak olduğu için birçok kripto madencinin ilgisini çekebilir.

Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni madencilik cihazı beklenen performansı sunarsa ekran kartlarına gösterilen ilginin azalmasını sağlayabilir. Bizlerde bu sayede olması gereken fiyatlara ekran kartları alabiliriz. Teknolojiye uygulanan vergilerin ve dolar değerinin çok yüksek olması zaten ekran kartı değerlerini yükseltirken, son dönemlerde artan kripto madencilik gereksinimleriyle ekran kartı değerleri yaklaşık 2 katına yükseldi.