Sinema tarihinin en uzun seri filmlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli filminin 8. filmi olacak Fate of Furious, yeni bir üçlemenin ilk filmi olduğu açıklandı. Yani bu seri 10’a kadar devam edecek!

Sinema dünyasında uzun seri filmleri arada sırada görmekteyiz. Ancak son yıllarda sürekli karşımıza çıkan ve yarış tutkunlarının oldukça sevdiği Hızlı ve Öfkeli bu noktada bayrak taşıyan bir film haline geldi.

İlk başlarda sadece yarış temalı olan Fast and Furious serisi, son birkaç yapımda ise aksiyon ağırlıklı olmaya başladı. Buna rağmen gişede büyük kazanç elde etmeye devam eden seri, bu yıl 14 Nisan’da serinin 8. filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, nam-ı diğer Fate of Furious adıyla geliyor.

Serinin devam edeceği önceden söylendiği için 8. filmin son olmadığını biliyorduk, ancak beklentimizi de ötesinde bu yapımın yeni bir üçlemenin ilk filmi olduğu bilgisi CinemaCon’da bahsedilmesiyle Hızlı ve Öfkeli 9 ile Hızlı ve Öfkeli 10’un geleceği ortaya çıkmış oldu. Bizzat Vin Diesel tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıkan detay, Kurt Russel gibi başarılı aktörlerin katılımıyla daha da dikkat çekici olacağı bilgisi veriliyor.

Bakalım bu yeni üçleme olacak Hızlı ve Öfkeli serisinde ne gibi gelişmeler göreceğiz. Özellikle gişe başarısını merak ediyorum.