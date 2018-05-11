İlk Doğan Çocuklar Kardeşlerinden Daha Zeki Oluyor

Yapılan geniş çaplı bir araştırma yılların sorusunu cevapladı. Bu araştırmaya göre ilk doğan çocuklar, kardeşlerine göre daha zeki oluyorlar.

Her kardeş arasında, kimin daha zeki olduğuna yönelik tartışmalar en az birkaç kere olmuştur. Yıllardır en büyük tartışmalardan biri olan bu konuda, bilim insanları ortaya net bir sonuç koymuş gibi görünüyor.

Edinburgh Üniversitesi ile Sydney Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortak olarak yürütülen ve 5000 çocuk üzerinde yıllarca devam çalışmalar kapsamında, her iki senede bir tüm çocuklara okuma ve görsellik odaklı farklı türlerde testler uygulanmış.

Test sonuçlarına göre, ilk doğan çocuklar daha bir yaşlarından itibaren, sonraki kardeşlerinin o yaşlardaki IQ skorlarına kıyasla daha yüksek skorlar elde ediyorlar; yani daha zeki oluyorlar. Dahası; yaş arttıkça, ilk çocukların kardeşlerine göre giderek daha da zeki hale geldiği görülmüş.

Deneyler esnasında ailelere de çocuklarla ilgilenme seviyelerine yönelik sorular sorulmuş ve her ne kadar duygusal açıdan her kardeşe eşit ilgi gösterilse de, zekayla alakalı aktiviteler söz konusu olduğunda ilk çocuklarla daha fazla ilgilenildiği ortaya çıkarılmış. Ailelerin ilk çocuklarının üzerine daha fazla düşmesi ve bunun sonucunda bu çocukların mental olarak daha fazla uyaranla iç içe olması da, zeka gelişiminin daha güçlü olmasını sağlıyor.

Bir başka etkense ailelerin ikinci hamileliklerde daha rahat davranması. Örneğin ilk hamilelik sırasında yenilen içilen şeylerden tutun; alkol ve sigara kullanımına kadar her şeye dikkat edilirken, sonraki hamileliklerde ilkine göre daha dikkatsiz davranıldığı gözlemlenmiş.

Yine de tüm bunların neticede bir genelleme olduğunu ve her konuda olduğu gibi bu konuda da istisnaların olabileceğini, dolayısıyla ilk çocukların her zaman en zeki olmayabileceğini unutmamak gerek.