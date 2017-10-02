BitTorrent'te Haftanın En Çok İndirilen Filmleri!

Korsanı kesinlikle desteklemiyoruz, fakat bizim işimiz bilgi vermek. İşte BitTorrent'te bu hafta en çok indirilen filmler.

Yeni bir haftaya başladık ve akşam işten/okuldan geldiğinizde yeni bir film izlemek isteyebilirsiniz. Eğer hangi filmi izleyeceğinize henüz karar vermediyseniz TorrentFreak’in haftanın en çok indirilen filmler listesi karar vermenize yardımcı olabilir.

Bu hafta en çok indirilen film, Marvel’ın uzun yıllar sonra çıkardığı yeni Spiderman filmi olan ‘Spider-Man: Homecoming’. İkinci sırayı ise yazın beklentisi en düşük başarılı filmlerinden 'Baby Driver' alıyor. Üçüncü sırada ise çok özlediğimiz Jack Sparrow’u yeniden beyaz perdeyle buluşturan 'Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı' var.

Haftanın en çok indirilen filmleri: