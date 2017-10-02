BitTorrent'te Haftanın En Çok İndirilen Filmleri!

Yeni bir haftaya başladık ve akşam işten/okuldan geldiğinizde yeni bir film izlemek isteyebilirsiniz. Eğer hangi filmi izleyeceğinize henüz karar vermediyseniz TorrentFreak’in haftanın en çok indirilen filmler listesi karar vermenize yardımcı olabilir.
İLGİLİ HABER
En İyi Torrent Siteleri (2017)
Bu hafta en çok indirilen film, Marvel’ın uzun yıllar sonra çıkardığı yeni Spiderman filmi olan ‘Spider-Man: Homecoming’. İkinci sırayı ise yazın beklentisi en düşük başarılı filmlerinden 'Baby Driver' alıyor. Üçüncü sırada ise çok özlediğimiz Jack Sparrow’u yeniden beyaz perdeyle buluşturan 'Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı' var.
Haftanın en çok indirilen filmleri:
- Spider-Man: Homecoming / IMDB:7.8
- Baby Driver / IMDB: 8.0
- Karayip Korsanları - Salazar'ın İntikamı / IMDB: 6.9
- Despicable Me 3 / IMDB: 6.4
- Transformers: The Last Knight / IMDB: 5.2
- Cult of Chucky / IMDB: 5.3
- Wonder Woman / IMDB: 8.2
- Hitman’s Bodyguard / IMDB: 7.2
- War for the Planet of the Apes / IMDB: 7.8
- It / IMDB: 8.0