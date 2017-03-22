Bixby'lı Galaxy S8'in Videosu Sızdırıldı!

Galaxy S8'in yeni sanal asistanı Bixby ile videosu ortaya çıktı!

Apple'ın Siri'si ve Google'ın Asistan'ına karşı Samsung'dan Bixby adında bir akıllı asistan geleceğini zaten biliyoruz. Fakat bu akıllı asistanın, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi cihazı Galaxy S8'de olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Fakat bu durum, bir süre önce kesinleşmişti.

Şimdi ise Bixby ile birlikte Galaxy S8'in videosu sızdırılmış durumda ve Bixby'ı bu video ile ilk kez canlı kanlı görebiliyoruz. Süre olarak oldukça kısa ve görüntü kalitesi pek iyi olmasa da videodan yaptığımız bazı çıkarımlar mevcut. Şimdi önce bir videoyu izleyin, sonra bu çıkarımları sizler ile paylaşalım.

Videoda Bixby'a dair en fazla dikkat çeken şey, şüphesiz arayüzü. Bixby, -görünüşe bakılırsa- Google Asistan ya da Siri gibi sadece bir sanal asistandan ziyade, çeşitli özellikleri kontrol edebileceğiniz, ya da farklı ayarlara ulaşabileceğiniz bir ana panel sunacak.

Bildirimleri ve aktif işlemleri tek yerden sunacak Bixby, Google'ın arama uygulamasının arayüzüne de oldukça benzer bir arayüze sahip diyebiliriz.

Video oldukça kısa olduğundan şu an için gözümüze çarpan detaylar bu şekilde. Bakalım Bixby'a dair başka videolar, Galaxy S8 tanıtımı öncesinde karşımıza çıkacak mı? Galaxy S8, 29 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak.