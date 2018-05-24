Galaxy S8 ailesinden bu yana Samsung amiral gemilerinin bir parçası olan Bixby, Güney Koreli şirketin son aylardaki en büyük mücadelesi oldu. Sesli asistan rekabetinde yeni bir dev olmak isteyen şirket, bütün cihazlarına Bixby desteği getirecek.

Güney Koreli dev Samsung, özellikle Google’ın inanılmaz derecede yol kat ettiği sesli asistan konusunda önemli işlere imza atmak istiyor. Firmanın Galaxy S8 cihazlarıyla iki yıldan beri bir klasik haline getirdiği Bixby, bütün Samsung cihazlarına gelecek. Firma, 2020 yılına kadar tüm ürünlerine kendi asistanını entegre edeceğini açıkladı.

Şirketin ana hedefi, SmartThings uygulamasıyla kontrol edilebilen bir ekosistem yaratmak. 2018 yazı sonunda göreceğimiz Galaxy Note 9 ile birlikte önemli bir güncelleme alacak olan Bixby, gözünü Google Asistan ve Amazon Alexa gibi yükseklere dikti. Bildiğiniz üzere bu iki asistan, ev içi akıllı hoparlörler aracılığıyla internete bağlanabilen bütün cihazlarınızı kontrol edebiliyor. 5G teknolojisi için gün saydığımızı da düşünürsek, Samsung’un sesli asistanlar konusunda elini çabuk tutması gerekiyor.

Şu sıralar sanal asistan rekabetinde sessiz olan Apple bile zaten Siri’sini akıllı hoparlörler ve çeşitli sistemlerle uzun süre önce entegre hale getirmişti. Google ise geçtiğimiz haftalarda insanı bir “insan” olduğu yönünde kandıracak kadar başarılı Duplex sistemini tanıttı.

Samsung'un tüketici elektroniği birim başkanı Kim Hyun-suk, The Wall Street Journal ile yaptığı röportajda, şirketin 2020 yılına kadar tüm ürünlerde standart olarak internet bağlantısı ve sanal asistan desteği getireceğinden söz etti. Kim, Samsung’un önceki yapay zeka çabalarının bir uyum içinde olmadığını belirterek başarısız olduklarını itiraf etti.

Güney Koreli şirketin artık en çok önemsediği konu, yapay zeka destekli sistemler konusunda diğer rakiplerini geride bırakmak. Pazar ise artık eskisi kadar boş değil. Yani Samsung’un çok daha fazla kaynak tüketmesi, çaba sarf etmesi gerekecek. Bunun için bir yapay zeka konseyi kuran Samsung, üst düzey yöneticilerden oluşan 20 kişilik ekiple aylık toplantılar gerçekleştiriyor.

Samsung’un yapay zeka ile sesli asistan konusuna yoğunlaşması, küresel çapta da önem taşıyor. Bu rekabette iyi bir noktaya gelebilmek için Bixby’nin çok fazla geliştirilmesi gerekiyor. Akıllı telefonunda Bixby’yi seven birini geçin, kullanan birini bulmak bile çok zor.

Galaxy Note 9 ile Bixby 2.0 sürümünü sunacak Samsung, eğer önemli bir yol kat ettiğini kanıtlayamazsa işi çok zor.