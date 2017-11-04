Bixby Tuşunu Devre Dışı Bırakan Güncelleme Yayınlandı

Bazılarını rahatsız eden Bixby tuşu, yeni güncelleme ile artık Galaxy S8, S8+ ve Note 8'lerde bütünüyle devre dışı bırakılabiliyor.

Galaxy S8, S8+ ve Note 8 kullanıcıları şimdiye kadar Bixby tuşuyla yaşamayı öğrendiler. Kimi bu fonksiyonu severken, kimileriyse varlığını göz ardı ediyor büsbütün. Samsung, bu donanım tuşunu gasp ederek farklı amaçlar için kullanmanıza imkan veren uygulamaların geliştiricileriyle köşe kapmaca oynuyordu bir süredir ama, yakın bir tarihte bu işe son verdi.

Yeni güncelleme ile eğer Bixby’nin ayarlarından ayarlama yaparsanız, Bixby tuşuna bastığınızda Bixby Home devreye girmeyecek ya da cihaz uyku modundan uyanmayacak.

Samsung yaklaşık bir buçuk ay kadar önce Bixby tuşunun amacını yerine getirmesini ve Bixby’nin devreye girmesini engelleyen sade, küçük bir anahtar güncellemesi yapmıştı. Bu değişiklik, akıllı asistanı kullanmayanlar için olumlu karşılanmış olmakla birlikte hala bir sorun vardı: tuşa bastığınız zaman telefon uyku modundan çıkıyor, sanki ikincil bir açma-kapama tuşu gibi görev görüyordu. Çok rahatsız edici değildi ama, yine de sinir bozucu olabiliyordu.

Ama artık yapılan yeni güncellemeyle Bixby butonu bu tip bir harekette bulunmayacak. Güncellemeyi almak için Galaxy Uygulamaları > Uygulamalarım > Güncelleme bölümüne gittiğinizde Bixby hizmetleri ve uygulamaları için bir dizi indirilebilir güncelleme göreceksiniz. ‘Hepsini Güncelle’ye tıklayın. Cihazınız geri kalan işlemleri yerine getirecektir.