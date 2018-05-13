Bıyıksız Super Mario Çizimine Gelen En Komik Tepkiler

Çocukluk kahramanımız Super Mario'yu bıyıklarından kurtarıp bu çalışmasını sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı, yaptığı çalışmayla birçok insanı güldürmeyi başardı. Ancak yine de 'ne gerek vardı?' sorusu akıllarımızdan çıkmıyor.

Super Mario, tüm dünyada hemen herkesin tanıdığı ve muhakkak oyunlarını oynadığı karakterlerden biri. Senelerdir değişen pek çok şey olsa da hepimizin Super Mario dendiğinde aklına gelen tip aynıdır; kısa boylu, işçi tulumu giymiş bıyıklı bir adam. Ancak bir twitter kullanıcısı Mario'nun bıyıklarını yok ettiği görseli Twitter'da paylaşarak aklımızdaki o sevimli imgeyi adeta baltalamış.

November17 isimli kullanıcının yaptığı paylaşım kısa sürede ilgi görmüş. Muhtemelen herkes bu ufak şakaya gülmüştür ancak Mario sakalları olmadan o kadar korkunç görünüyor ki böyle bir fikir neden insanın aklına gelir, hadi geldi diyelim; yaptıktan sonra ortaya çıkan çirkin manzara neden paylaşılır merak konusu. Tabii tüm bunlar mizah amaçlı yorumlar ancak ciddi olacak olursak kimse gördüğü şeyden hoşlanmış gibi durmuyor ve umarım gelecekte bir gün böyle bir Mario ile karşılaşmayı hiç istemediğimizi Nintendo'da fark etmiştir.

Sonuç olarak Mario 33 senedir yaşayan bir karakter ve böyle kült kahramanlarda büyük değişiklikler görmeyi kimse istemez. Twitter'da bu manzara ile karşılaşan insanlar da aynı şeyi düşünmüş olacaklar ki oldukça eğlenceli tepkiler vermişler. Hatta kimileri fırsattan istifade edip Mario'ya yeni sakal-bıyık kombinasyonları bile çizmiş. İşte o eğlenceli tepkiler;

'Bu bir savaş suçudur'

'Bunu yapan kişi dışında herkese iyi geceler'

Son olarak, gerçekten de 'Peki neden?'