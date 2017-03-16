Biyo-Yakıtlar ile Hava Yolculuğu Yüzde 70 Daha Çevreci

Uçaklar, havayı en çok kirleten taşıtlardan biri. Biyoyakıtlar ile olumsuz etkileri %70'e kadar azaltılabilir.

Hava ulaşımı hızlı, fakat bi' o kadar da çevresel açıdan zararlı. Hava ulaşımıyla atmosfere 800 milyon ton CO2 salınımı gerçekleştiriliyor. NASA bilim insanları ise bu konuda bir şeyler yapmak için Almanya ve Kanada'daki araştırmacılardan oluşan bir grup kurdular.

Oluşturulan grubun bulgularına göre biyoyakıt kullanan jetler, kullanmayanlara göre %70 daha az kirlilik saçıyor. Bu testleri yapabilmek için NASA ekibi bir DC-8 jeti Kaliforniya'nın Armstrong Uçuş Merkezi'nden her uçuşta farklı tür yakıt kullanarak uçurdu. Daha sonra 250 metreden yapılan egzoz ölçümlerinde, biyoyakıtların umut vaadi belirdi. Hidro-işlenmiş esterler ve ketencik tohumu yağının asitleriyle üretilen biyoyakıt, hava kirliliğini %50-70 oranında düşürüyor.

Özellikle uçuş yoğunluğıu olan rotalarda hava sıcaklığı 10 dereceye kadar artabiliyor. Bu da küresel ısınmayı tetikliyor. Diğer klasik yakıtlar, Dünya üzerinde battaniye işlevi gören bir iz bırakıyorlar. Sıcaklık artışı bu nedenle oluyor. Biyoyakıtlar kullanılarak bu gibi durumların önüne geçilebilir ve daha temiz bir çevreye sahip olabiliriz.