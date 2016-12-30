Biyonik Güç Kıyafeti, İnsanlara Yeteneklerini Geri Kazandırıyor

Özellikle yaşlıların ve çeşitli kazalarda hareket kabiliyetlerini yitiren insanlar için özel olarak tasarlanmış biyonik güç kıyafetleri pek çok mucizeye olanak tanıyabilir.

Zorlu bir dünyada yaşıyoruz. Her gün milyonlarca kaza gerçekleşiyor ve insanlar mobilitelerini yitirebiliyor. Doğanın gerçeğini de unutmamalıyız: Her gün yaşlanıyoruz ve yaşlandıkça hareketlerimiz kısıtlanıyor.

Modern bilim tam bu noktada devreye giriyor. SRI International'ın yan kuruluşu Superflex, fiziksel aktiveyi artırıp güçlendirecek biyonik güç kıyafetini 2018 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Superflex kurucularından Rick Mahoney, biyonik güç kıyafeti hakkında, Crysis ve Nano Suit kurgusuna gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Biz onu, giyilebilir ve zeki bir güç olarak tanımlıyoruz. Amacımız hareket kabiliyetlerine güvenlerini kaybeden insanlara yardım ederek, onlara tam bağımsızlık sağlamak. Bir yol inşa ediyoruz. Bu yolda çok adım atılacak. Askerlere, uzaylı avlamak için özel bir kıyafet tasarlamıyoruz"

Biyonik kıyafet onlarca sensör ve esnek elektrik motorları ile donatılacak. Elektrik motorları, insanların mobilite kapasitesini üst seviyeye taşıyacak. Ancak bu sadece gerekli zamanlarda gerçekleşecek çünkü sürekli elektrik motorundan güç alınırsa, kasların güçlenmesi ve iyileşmesi zorlaşabilir. Sensörler tarafından elde edilen veriler biyonik kıyafetteki bilgisayar ile anında işlenecek. Böylece elektrikli motorun ne zaman çalışması, ne zaman çalışmaması gerektiği anlaşılabilecek. Tüm bunlara ek olarak biyonik güç kıyafeti, çok hafif olacak ve giyen kişiye zorluk yaşatmayacak.