Biz Biriyle Baş Edemiyoruz: Jüpiter’in Tam 69 Ay’ı Var!

Daha önce 67 uydusu olduğu düşünülen Jüpiter'e ait 2 uydu daha bulundu.

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter hakkında öğrenilen bilgiler arttıkça heyecanımız daha da fazla artıyor. Çoğunlukla metalik hidrojen bulunduran yapısı ile Güneş Sistemi'nin en devasa gezegeni olmasının yanında içerisinde bir katı cismin olmadığı düşünülüyor. Anlayacağınız, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni aslında tam bir gaz devi.

Jüpiter hakkında bilinen çok az gerçek olmasının yanında NASA’nın yolladığı Juno uzay aracı sayesinde daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Jüpiter’in bu denli devasa yapısının yanında ayrıca 69 farklı uyduya ev sahipliği yaptığını biliyor musunuz?

Aslında yakın zamana kadar Jüpiter’in etrafında dönen 67 uydunun olduğu düşünülüyordu, ancak yeni bulgular Jüpiter’in etrafında 69 uydu olduğunu gösterdi. Bu uyduların çok büyük bir kısmının 1-2 kilometre çaplı olduğu düşünülürken, bazı uyduların 20-60 kilometre arası olduğu düşünülüyor. Tek uydumuz Ay’ın bile bizleri ne kadar etkilediği düşünüldüğünde, Jüpiter’in ne kadar zor işi olduğunu görüyoruz.