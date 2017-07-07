Son haftalarda Türkçe karşılığını bulmaya çalıştığımız drone teknolojileri, tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Sosyal medya üzerinden dördüncüsü düzenlenen uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Dronestagram, havadan fotoğrafçılığa özel olarak açılmış ilk sosyal ağ platformu ve sadece 4. yıldan beri düzenlenen fotoğraf yarışmasının 2017 yılı galiplerini ilan etti.

Yarışma, National Geographic ile ortaklaşa düzenleniyor ve bu yıl dünya genelinde yaklaşık 8.000 fotoğraf, ödül için yarıştı. Hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar; Doğa, Kent ve İnsanlar olmak üzere 3 kategoride rekabet ettiler. Nat Geo Travel'in fotoğraf editörü ve yarışmanın hakemlerinden biri olan Jeff Heimsath "Yarışma kesinlikle dünyanın dört bir yanından gelen en iyi hava görüntüleri ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu. İşte 2017'nin en iyi drone fotoğrafları:

Doğa / Birincilik:

Doğa / İkincilik:

Doğa / Üçüncülük:

Kent / Birincilik:

Kent / İkincilik:

Kent / Üçüncülük:

İnsanlar / Birincilik:

İnsanlar / İkincilik:

İnsanlar / Üçüncülük: