İngiltere’de ‘Yalnızlıktan Sorumlu’ Bakanlık Kuruldu

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre yalnızlıktan sorumlu olan bir bakanlığın kurulduğu açıklandı.

Temellerinin 2016 yılında aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Parti milletvekili Jo Cox’un attığı Yalnızlık Bakanlığı, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre kurulmuş durumda. Muhafazar Parti’den milletvekili olan Tracey Crouch’un da Yalnızlık Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Theresa May, "Jo Cox, ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı" dedi. May, yeni bakanlığın, Cox’un mirasına sahip çıkıp bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceğini belirtti.

Göreve atanan bakan Crouch ise şu açıklamayı yaptı: "Bu konu Jo'nun tutkuyla ilgilendiği bir meseleydi, biz de anısına sahip çıkmak ve İngiltere'de yalnızlıktan ötürü acı çeken milyonlarca kişiye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." Crouch, aynı zamanda yalnızlığın doğru şekilde ölçülebilmesi için Ulusal İstatistik Ofisi’nin bir yöntem geliştireceğini belirtti.

2017 yılında yayımlanan bir rapor, yalnızlığın insan sağlığına günde 15 sigara içmek kadar zarar verdiğini ortaya koymuştu. 75 yaşından büyük olan insanların ülke nüfusunun 2 milyonuna tekabül ettiği ve yarısının da yalnız yaşadığı düşünülüyor. Öyle ki bu insanların bazen günlerce, hatta haftalarca hiçbir sosyal aktivitede bulunmadan yaşadığı belirtiliyor.