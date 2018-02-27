Bize En Yakın Gezegen ve Yaşayanlar Radyasyonla Yok Olabilir

İçerisinde yaşam olduğu düşünülen Proxima B gezegeni yıldızların ortaya çıkardığı radyasyon sonucu yok oldu.

Dünyanın yakın ektopranet komşusu olan Proxima B'yi gezegenin bulunduğu yaşama uygun olan Proxima Centauri bölgesini gökbilimciler uzun bir süredir takip ediyorlar. Gezegen Dünyamızdan beş ışık yılı uzakta bulunuyor ve içerisinde yaşam olabileceği düşünülüyordu. Ancak Proxima B’de yaşam varsa yıldızların yaydığı radyasyon sonucu yok olan gezegende yaşayan organizmaların keyifli bir gün geçirmediğini söyleyebilirim.

Toplanan verilere göre geçtiğimiz yılın Mart ayında Proxima Centauri yıldızı parlaklığını saniyeler içinde bin kat arttırdı ve bilim adamlarının Dünya benzeri olduğunu düşündükleri Proxima B gezegenini yok etti. Yıldızın çıkarttığı inanılmaz enerji kendi Güneşimizin ürettiğinden en az on kat daha parlak.

Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Meredith MacGregor konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”Proxima B gezegeninin, Proxima Centauri yıldızının parlaklığını arttırması sırasında yüksek oranda radyasyona maruz kalarak yok olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Kısaca açıklamak gerekirse, radyasyon sonucu gezegen yüzeyindeki tüm su buharlaştı ve yaşam kalıntılarının tamamı silindi.

Araştırmacılar tarafından tespit edildiği ve açıklandığı kadarıyla Proxima B gezegeninin ömrü boyunda içerisinde oluşturduğu yaşam kalıntılarının saniyeler içerisinde yok olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Proxima Centauri’nin bu şekilde buhar ve radyasyon üfleme alışkanlığı varsa daha önce kendi bölgesindeki bir çok yaşamı yok etmiş olabilir.