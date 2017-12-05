Geçen Yıl, 2017'de Çıkacağı Söylenen Telefondan Haber Yok!

Bilgisayarın mucidi olarak bilinen Alan Turing’in adıyla kurulan Çin merkezli Turing şirketi, Cadenza adını verdiği, mükemmel özelliklere sahip bir cihazı piyasaya süreceğini söylemişti. Ancak hala cihazdan bir haber yok.

Bizi uzun süredir takip eden okuyucularımız, kıyıda köşede kalmış gibi görünen ve ana akım üreticilerin amiral gemisi telefonlarına bin basacak cihazları sevdiğimizi bilirler. Bu alanda faaliyet gösteren birçok firma var. Haliyle yüzlerce farklı cihaz üretiliyor ve bunların çoğu kısa sürede unutuluyorlar.

Piyasaya yeni giren şirketlerin adeta paramparça ezildiği rekabet ortamından sıyrılan ve küresel çapta üne kavuşmuş firmaların sayısı çok az. Huawei, Xiaomi, Meizu ve Oppo gibi firmalar, bu isimlerin başını çekiyorlar. Teknolojik gelişmeleri adım adım takip eden kişiler olarak bu şirketler arasına katılmayı hak eden firmalara da yer vermeye çalışıyoruz.

Turing ise Çin’de kurulan ve ürettiği akıllı telefonların sağlamlığıyla ve güvenliğiyle ön plana çıkan firmalardan birisi. Hatta çoğu telefonu, teknik özellikleri ile göz dolduruyor. Şiketin Turing Phone modeli oldukça ilgi gören ve küresel piyasada dağıtım ağı bulunmadığı için hayranlarını üzen bir cihaz.

Her şey güzel fakat Turing Phone Cadenza adıyla açıklanan cihaz nerede?

İki adet Snapdragon 830 işlemci, 60 MP arka kamera, 12 GB RAM ve dayanıklı bir gövde… Turing, 2016 yılının Eylül ayı başında teknoloji medyasının gündemine bomba gibi bir haber bıraktı. Ana akım üreticilerin hala söylenen teknik özelliklere yetişemediği Turing Cadenza’dan ne ses var ne seda. Hatta haberini size aşağıdaki şekilde aktarmıştık.

Bu cihazın 2017 yılında piyasaya sürüleceği söylenmişti. Bu sözler bizzat şirketin CEO’su Steve Chao’dan geldi. Haliyle bizler de heyecanla beklemeye başladık.

Şu an piyasada bulunan en güncel amiral gemisinde bile böyle özellikler yok. Muhtemelen önümüzdeki yılın ortalarına kadar da göremeyeceğiz.

Turing Phone Cadenza "Beklenen" Teknik Özellikleri:

Çift Qualcomm Snapdragon 830 işlemci (16 Kyro çekirdekli)

5.8 inç, 1440 x 2560 piksel ekran

60 MP çözünürlüğünde arka kamera

20 MP çözünürlüğünde ön kamera

İki adet LPDDR4X 6 GB RAM (toplam 12 GB)

İki adet 256 GB’lık sabit hafıza,

2 adet 256 GB microSD kart soketi

Toplam 1 TB hafıza

4 adet SIM kart girişi

3 adet 2400mAh gücünde grafen süper kapasitör batarya

1 adet 1600mAh Li-Ion batarya

Swordfish işletim sistemi

İnanamadınız değil mi? Açıkçası şirketin tepe isminden duymasak biz de inanmazdık. Ayrıca Turing Phone gibi bir cihazı üreten firmadan bu özelliklere sahip bir cihaz beklemek kadar doğal bir durum yoktu. Fakat görünen o ki umutlar boşa çıktı, Turing şirketi tüm teknoloji medyasını ağır trolledi.

Umarız bu sessizliğin arkasında dahi iyi şeyler planladıkları gibi bir durum yatıyordur. Zira verilen sözü tutmamak, tüketicilerin gözünde değer kaybına yol açacaktır.