Yayıncıları Tarafından Torrent’e Yüklenen Film: Dünyalı 2

Kendi halinde çok sağlam bir izleyici kitlesi oluşturan Dünyalı’nın 2. filmi, ilk filmde olduğu gibi yine torrent üzerinden paylaşıldı.

2007’de sessiz sedasız gösterime girdiğinde kimsenin görmediği, daha sonrasında DVD’sini satın almak için hiç kimsenin uğraşmadığı, ancak buna rağmen dünyada çok geniş bir kitle tarafından sevilen, hatta bazı insanlara göre “izlediğim en iyi film” şeklinde anılan The Man from Earth’ün arkasındaki başarıyı merak ettiniz mi? Bu film nasıl oldu da bu kadar geniş bir kitleye ulaştı? Hemen söyleyelim, filmin geliştiricileri korsana savaş açmak yerine onu kucaklayarak filmlerini bizzat kendileri korsan üzerinden yayımlamayı seçmiş. Bu da bir bütçesi dahi olmayan bir filme dünya çapında bir ün kazandırmış.

Yıllar önce bizzat geliştiriciler tarafından ünlü torrent sayfası The Pirate Bay’e yüklenen film, Hollywood sektörünün ölümüne savaş açtığı torrent sektörünün ne kadar yararlı işler yapabileceğini herkese göstermiş oldu. Ülkemizde “Dünyalı” ismiyle çevrilen ve yalnızca 200.000 dolarlık bütçesi bulunan film, bir odanın içerisinde bir grup insanın yaşadığı diyalogları anlatıyor. Eğer felsefi düşünce yapısını seviyorsanız, yaklaşık 1.5 saat uzunluğunda olan bu filmi tek bir solukla izleyebilirsiniz.

Eğer ilk filmi sevdiyseniz, Dünyalı’nın 2. filminin çıktığını duymak sizleri çok mutlu edecektir. 2017’de ikincisi yayımlanan Dünyalı, geçmişini unutmayarak kendisini ünlü yapan insanların yer aldığı torrent sayfalarında ikinci filmini de yayımladı. Bizzat geliştiricilerin torrent sayfasına yüklediğini, yani bu filmi indirdiğinizde herhangi bir yasayı çiğnemediğinizi hatırlatalım. The Man from Earth: Holocene ismiyle yayımlanan 2. film de, aynı ilk filmde olduğu gibi tüm dünyaya The Pirate Bay ve diğer korsan siteleri üzerinden yayılıyor.

Filmin performans direktörü Richard Schenkman, “Ne yaptığımıza bakılmaksızın bu film torrente yüklenecekti. Bunun kaçınılmaz olduğunu bildiğimiz için kendimiz yükledik. Ayrıca, bir kez daha dosya paylaşım topluluğuna ulaşıp, filmin izlenmesini özgür bıraksak dahi onların desteğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.

The Pirate Bay Torrent sayfasında,”filmi beğendiyseniz bunu gerçekleştiren kişilere bir şeyler ödemek ister misiniz?” ibaresi yer alıyor. Bu sayede filmi beğenen kişiler ManFromEarth.com’u ziyaret ederek, istedikleri kadar bağış yapabilecekler.

Peki, sizce Dünyalı filminin geliştiricileri diğer film üreticilerine örnek olabilecek mi? İleride Twitch yayımları gibi Torrent’ten indirdiğimiz filmlere bağış atarak filmleri izleyebilecek miyiz? Bana kalırsa bu sistem çok iyi, çünkü geliştiriciler filmi beğenmemiz için daha çok uğraşmak zorunda kalacaklar. Her film için olmasa da, en azından bağımsız yapımları bu şekilde daha sık görebiliriz. Bakalım bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.