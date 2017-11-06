Björk, Yeni Albümünü Alanlara Kripto Para Hediye Edecek!

Teknolojiyi efektif bir şekilde kullanması ile tanınan İzlandalı müzik sanatçısı Björk, yeni albümü Utopia'yı alanlara 100 audiocoin hediye edeceğini açıkladı.

Björk, deneysel şarkı ve albümlerini yeni teknolojileri kullanarak tanıtan farklı bir sanatçı. 2016 yılında gerçekleştirdiği ‘büyük’ dünya turunda VR setleri sayesinde hayranlarının İzlanda’daki evini ziyaret etmelerine izin vermişti. Björk, yeni albümünde de teknolojiyi kullanmaktan çekinmiyor. Björk’ün Utopia albümünü satın alanlar, 100 Audiocoin’in de sahibi olacaklar.

Audiocoin, iki yıl önce müzik endüstrisi için oluşturulmuş bir kripto para birimidir. Üstelik Blockpool, teklifi biraz daha güzelleştirerek müzik severlerin Audiocoin’lerini diğer kripto para birimlerine dönüştürmelerine imkan tanıyor. Bununla birlikte Björk hayranları albümü Bitcoin, Litecoin, Dashcoin ya da Audiocoin kullanarak da alabilecekler.

Blockpool CEO’su Kevin Bacon, MusicAlly’ye verdiği röportajda kripto piyasasının albüme nasıl tepki vereceğini merak ettiklerini ve insanlara kripto piyasasına girmek için bir neden sunduklarını belirtti. Björk hayranları yalnızca albümü aldıklarında Audiocoin kazanmıyorlar, aynı zamanda sosyal ağlarda paylaştıklarında ya da yorum yaptıklarında da kripto para birimi kazanmaya devam edecekler.

Kripto para piyasası öncelikle yasa dışı olarak kabul edildi. (Hala öyle kabul edenler var). Ardından büyük iş adamları bu piyasaya adım attılar. Bazı ülkeler kendi kripto para birimlerini hayata geçirmek için çalışmalara başladılar ve şimdi sanatçılar da kripto para birimleri ile albüm satmaya başlıyorlar. Görünen o ki paranın geleceği kesinlikle elle tutulur şekilde olmayacak.