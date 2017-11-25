  • Black Friday'da ABD'de 5 Milyar Dolarlık Alışveriş Yapıldı

Black Friday Haftasında ABD'de 5 Milyar Dolarlık Alışveriş Yapıldı

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Black Friday Haftasında ABD'de 5 Milyar Dolarlık Alışveriş Yapıldı
Tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığı haline gelen Black Friday'de, Adobe'nin analizine göre 5 milyar dolarlık bir alışveriş yapıldı.

Black Friday bu sene ülkemizde de özellikle büyük parakende satıcılar tarafından kullanılan bir terim oldu. Bu terimin çıktığı ve alışveriş çılgınlığının en büyük ülkesi olan Amerika'da yine büyük bir satış grafiği gözlendi. Bu satışların yüzde 24 dijital ortamlardan yapılırken platform olarak %42'lik oranla, mobil cihazlardan kullanıldı.
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Balck Friday'de alışveriş yapanlar ortalama olarak 122-135 dolar arasında bir para harcadı. Bu indirim ve alışveriş gününde öne çıkan durum ise alışveriş yaparken mobil cihazların daha çok kullanılması oldu. Adobe Digital Insights Direktörü Taylor Schreiner yaptığı açıklamada Black Friday'de 5.03 milyar dolar harcandığını duyurdu.
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Ülkemizde Black Friday döneminde ne kadarlık bir satış yapıldığına dair net bir veri bulunmuyor ancak bizim gördüğümüz kadarıyla özellikle teknolojik alanda hizmet veren online ve mağaza bağlamındaki satıcılar büyük indirimlerle halkı bu indirimlere alıştırmaya çalıştı. Bu bağlamda alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilemese de birçok insanın bazı ihtiyaçlarını karşıladığı bir dönem olabilir.

Kaynak : http://mashable.com/2017/11/25/black-friday-numbers/#EEanjPv9qPq8
Etiketler: black friday
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