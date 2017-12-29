Efsanevi dizi Black Mirror, yayınlandığı ilk sezondan beri izleyenlerin donakaldığı eşsiz bir diziydi. Üçüncü sezonu Ekim 2016’da biten ve bir yılı aşkın süredir hasret kaldığımız yapımın 4. sezonu yayınlandı. Bu aynaya bakmak için cesaretiniz var mı?

2011 yılında modern toplum, toplumsal cinsiyet, siyasi otoritelerin medya ile ilişkisi, sosyal medya, savaş teknolojileri, bilişim sistemleri, ekoloji yani insanoğlunu endişelendiren aklınıza gelebilecek ne varsa işleyen bir dizi yayınlanmaya başladı.

İlk sezonunun ardından büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin her bölümü bağımsız senaryo ve yapım ekibinin elinden çıkıyor. Bu nedenle her biri sinema kalitesinde olmakla kalmıyor, anlatılmak istenen, bir seferde izleyiciye veriliyor. Bazı bölümlerin üzerine bilimsel çalışmalar yapılacak kadar materyaller sunuluyor.

İlk sezonunda 3, ikincisinde 4 ve üçüncüsünde 6 bölümle izleyicilerin karşısına çıkan Black Mirror’un 4. sezonu da 6 bölümle Netflix üzerinden yayınlandı. Her bir bölüm birbirinden bağımsız olduğu için seçim şansınız var. Bu nedenle bu bölümlerin neler anlattıklarını sizin için listeyelim. Hem de yeni yıl tatili için izleyecek film arama sıkıntınız da ortadan kalksın.

Bölüm 1: USS Callister

İlk bölümde bir uzay gemisini bilgelik ve cesaretiyle yöneten Kaptan Robert Daly ve mürettebatının hikayesini izleyeceğiz. Ekibe yeni dahil olan bir görevlinin bu uzay gemisinde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamasıyla işler değişecek.

Bölüm 2: Arkangel

Kızına tek başına bakan bir annenin çocuğunun güvenliğinden endişe eden anne, onu kaybedeceği düşüncesiyle yaşadığı dönemin gelişmiş teknolojilerinden birine başvuruyor.

Bölüm 3: Timsah

Günümüzden oldukça uzak zamanlarda geçen bu bölüm, bilim kurgu filmlerini aratmayacak. Mimar Mia’nın elindeki bir sır, bir kazayı soruşturan sigorta eksperi Shazia ile yollarının kesişmesiyle tehlikeye girecek. Olay yerindeki insanların hafızaları taranacak, gerilim bir an bile eksik olmayacak.

Bölüm 4: Hang the DJ

İlişkilerin ne kadar süreceğini önceden belirleyen bir çöpçatan uygulaması hayal edin. Bu sistemin kurbanı olan Frank ve Amy, sistemin kendisini sorgulayamaya başlayacaklar.

Bölüm 5: Metal Kafa

Post-apokaliptik bir gelecekte, terk edilmiş bir ambardaki malzemeleri işe yarar şeylere dönüştürmek için çalışan bir grup, acımasız bir düşmanla karşılaşır. Hayatta kalabilmek için bulundukları ıssız bölgeden çıkmak zorundadırlar.

Bölüm 6: Black Museum

4. sezonun son bölümü, bir gezginin yol kenarında bir müzeye rastlamasıyla başlıyor. Bu müzede nadir bulunan şeylerin yanı sıra, en önemli parça nadide olduğu kadar da rahatsız edici. Burası sürpriz olsun.

İyi seyirler, mutlu seneler :)