Black Mirror dizisinde karşılaştığımız hayranlık uyandıran, teknoloji harikası ürünler teker teker gerçeğe dönüşüyor!

Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji sayesinde hayat bir anlamda günden güne kolaylaşıyor; öyle ki, eskiden hayal bile edemeyeceğimiz ya da ancak birkaç gereç-makinenin yardımı ile gerçekleştirebildiğimiz işleri, artık cebimizde taşıdığımız küçücük bir aletle yapabiliyoruz. Ve şimdi sizleri, son teknoloji ürünü 10 yeni ürün ile baş başa bırakalım.

1. Bu fantastik ayna müzik dinlemenize, fotoğraf çekmenize ve uygulama indirmenize (hava durumu vb.) izin veriyor. Ayrıca, YouTube videolarını seyredebilmenize de olanak tanıyor.

2. VR kulaklıklarını biliyor olabilirsiniz, peki VR ayakkabılarına ne dersiniz? Bu Taclim VR botları farklı zeminlerde yürüme hissini yaşamanızı ve oynadığınız oyunlarda kötü adamları tekmeleme yeteneğini taklit edebilmenizi sağlıyor.

3. Tesla tarafından imal edilen, bedeninizi bütünüyle saran ve vücudunuzun her bir parçasının VR ayakkabılarının oluşturduğu etkiyi duyumsamasını sağlayan bu tek parça giysi de hiç fena görünmüyor doğrusu.

4. Bir evcil hayvanın olsun istiyorsun, fakat 'bakım' konusunda tereddütlerin mi var? Qoobo, işte tam burada devreye giriyor... Yumuşak ve dairesel bir yastık olan Qoobo'yu evcilleştirdiğinde, yastığa bağlı ve hareket eden bir kuyruğu olduğunu göreceksin. Üretici firma Qoobo'nun endişeyi azalttığını, dahası, onu kullanmanın kalbinize iyi geleceğini söylüyor.

5. Hushme, mucitleri tarafından 'akıllı telefonlar için ses maskesi' şeklinde pazarlanan bu kişisel akustik cihaz, toplum içindeki sohbetlerinizde gerçek bir gizlilik sağlamayı vaad ediyor.

6. Şimdi sırada geleceğin yemeği var... Üretici firmanın 'Keurig Pod' modeli sayesinde hepimiz, fabrikada üretilen ve marketlerde satılan yiyeceklerden kurtuluyoruz.

7. İşaret parmağınızı kulağınıza bastırarak telefon görüşmeleri yapmaya ne dersiniz? Teşekkürler SGN. Artık kulaklığınızı kaybedince üzülmenize gerek yok, çünkü parmak ucunuzla sağladığınız bu iletişimde yabancı sesler tümüyle engelleniyor.

8. Sizi, arkadaşlarınızın geçmiş ilişkilerini analiz eden 'Readond' ile tanıştıralım! Kendisi, her ne kadar bir program olsa dahi betimlemelerinde 'cinsiyetçi' davranmaktadır. Örneğin, erkekler, "Uzun süredir başkasıyla birlikte, git!" gibi mesajlar alırken; kadın kullanıcılar, "Seni kullanıyor, sen de onu kullan" gibi mesajlar alıyor.

9. Ya, Fisher Prize tarafından üretilen bu çocuk dostu oyuncağa ne dersiniz? Ya da biz iyisi mi ona 'hem eğlen, hem egzersiz yap' bisikleti diyelim.

10. Ve işte bir teknoloji harikası ürün daha! Kelimeleri ağzınızdan çıktığı anda tercüme eden ve bunun için de internet bağlantısına bile ihtiyaç duymayan bir cep telefonu!