Çin'de 'Puanı Düşük' Ailelerin Çocukları, Okula Gidemeyecek!

Çin'in 2020 yılına kadar geçmeyi planladığı Sosyal Kredi Sistemi, ebeveynleri kötü nota sahip çocukların okullara gidişini etkileyecek.

Geçtiğimiz aylarda sosyal kredi sistemine 2020'ye kadar geçeceğini açıklayan Çin, o dönemlerde 'sosyal kredi' isimli puanı yeterli olmayan insanların tren ve uçak bileti almasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Çin, sosyal kredi sistemini hayatın her alanına nüfus etmesini sağlayacak gibi. Şimdiki garip fikir ise diğerini mumla aratacak cinsten.

Çin'de 1.4 milyar insanın 2020 yılına kadar sosyal kredi notlarının puanlanması ve buna göre birer statü almaları bekleniyor. Bu puanların belirlenmesi için yüz tanıma teknolojileri, akıllı gözlükler, yapay zeka ve benzeri bütün teknolojiler kullanılacak. Ülke çapındaki nüfus artışının hiçbir şekilde önlenememesi üzerine suç oranını azaltmak ve intizamı sağlamak gibi hedeflerle ortaya çıkan bu fikir bir süre sonra çığrından çıkabilir gibi duruyor.

Nitekim 2020 yılı itibarı ile puanı belli bir seviyeyi geçemeyen ebeveynlerin çocukları belirli okullara kaydedilmeyecek. Çocuklar henüz reşit olmadıkları için onların puanlarının bir önemi olmayacak. Çin, eğitimde fırsat eşitliği denen genel geçer fikri adeta yerle yeksan edecek olan bu uygulamanın arkasında duracağını belirtiyor. 1.4 milyar insanın tek tek nasıl puanlanacağı, bunun ne kadar sağlıklı olacağı bir kenara, ailelerinin puanlarıyla çocukların geleceğinin tayin edilecek olması da akıl almaz bir uygulama. Bakalım önümüzdeki dönemlerde bu fikir hayata geçince neler olacak.