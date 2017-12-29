Black Mirror'ın Tüm Bölümleri Aynı Evrende mi Geçiyor?

Black Mirror işlediği konular ve geleceğe bakış açısı dolayısıyla bir başyapıt olarak anılmayı hakediyor. Her bölümünde farklı bir hikayenin işlendiği dizinin yeni sezonu bugün yayınlandı.

Black Mirror'u izlemeyeniniz varsa benim tavsiyem çok vakit kaybetmeden hemen başlamanız yönünde. Her bçlümünde farklı oyuncuların oynadığı ve farklı hikayelerin yer aldığı dizi gelecekte herhangi birisinin başına gelebilecek olayları distopik bir bakışla ele alıyor. Zaten sloganı da bu durumu inkar etmiyor.

Ancak bununla birlikte izlediğinizde her birinin farklı zaman aralıklarının baz alınmasıyla çekildiği düşünülen Black Mirror'un kendi içinde bir evren olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili birçok tartışma bulunuyor ve bazı kanıtlar da öne sürülüyor. Gayet fazla spoiler içerecek olan yazının devamına geçmeden önce; eğer böyle bir evren varsa Charlie Brooker'ı ayrıca tebrik etmek gerekiyor.

Teknoloji

Herhangi bir Black Mirror bölümünde ön planda olan şeyin teknoloji olduğunu görürüz. Gelecek ile teknoloji arasındaki ilişki düşünüldüğünde hiç de şaşırtıcı olmayan bir durum bu. Dizinin 4. sezonunun 2. bölümü olan Arkangel'de bulunan bir teknoloji daha önceki bölümlerden birisine oldukça benziyor. Arkangel'de kızını kaybetmekten korkan bir annenin vücuduna entegre ettiği insan gözünün gördüğü olayları dijital bir kayıt haline getiren cihazın arşivi 1. sezon bölümlerinden "The Entire History of You"'da kullanılana çok benziyor.

Bu arada daha önce yayınlanan sezonlar arasında da bağlantıların olduğu birçok kanıt bulunuyor. Ancak 4. sezon yeni yayınlandığı için eski bölümlerden bahsetmeyeceğiz.

Timsah (Crocodile) adlı son sezonun 3. bölümünde de benzer bir zaman çizelgesi var. Bu bölümde "Wraith Babes" adlı pornografik bir reklam görünüyor ve bu reklamlar yine ilk sezon bölümlerinden "Fifteen Million Merits"'de yer alıyordu. Ancak bu bölümde tüm insanlığın TV şovu tarafından kontrol edildiği görünmüyor. Belki de Fifteen Million Merits'nin korku dolu öncesini yansıtıyordur.

"Hang the DJ" son sezon bölümünde ise ana tema bir buluşma uygulamasıyla bir araya gelen çiftler. Elbette gündelik hayatımızda da buna benzer uygulamalar var. Bu bize dizinin ilk çağrıştırdığı nokta zaten. Bu bölümed kullanılan uygulama USS Callister bölümündeki bir mürettebat tarafından da kullanılıyor.

Black Museum bölümü ise neredeyse tüm evreni birbirine bağlayan bir kavşak noktası. Dizinin fragmanında dahi White Bear simgesi bulunuyor. Bu bölüm dizinin 2. sezonunda yer alıyor.

Psikolojik Evren -Multiverse

Black Mirror yaratıcısı Charlie Brooker, Reddit üzerinden 2016 yılında birçok bölümün "aynı psikolojik evrende kesinlikle yer alacağını" doğrulamıştı.

Bununla birlikte “Arkangel”' teknolojisinin “The Entire History of You" bölümündekine dönüşmesi veya "Crocodile" hikayesinin "Fifteen Million Merits" e bağlanması inşa edilebilir. Ya da bu hikayelerin hiçbiri aynı evrende değil de alternatif gerçeklerden oluşan bir çoklu kuşağın parçalarıdır. Belki de bazı yenilikler bir gerçekte yakalanmıştır.

Siz ne düşünüyorsunuz sizce Black Mirror'un bir evreni var mı?