Black Mirror, iPhone X'de ki "Animoji" Özelliğini Öngörmüş!

Apple'ın iPhone X'la birlikte duyurduğu Animoji özelliği, herkese Black Mirror'un 2. sezonunda yayınlanan "The Waldo Moment" bölümünü hatırlattı. Umarım Trump kendine iPhone X alarak çılgınca açıklamalar yapmaz.

Bilim kurgu tarzını sevenlerin yakından takip ettiğini düşündüğüm dizilerden Black Mirror, iPhone X konferansında yer alan Animoji ikonlarını yıllar önce tahmin etmiş. iPhone X’de yer alan animoji isimli özellik, Black Mirror’un 2013’te çıkardığı “The Waldo Moment” isimli bölümde yer alıyordu.

Yüz tanıma teknolojisi sayesinde son derece eğlenceli dakikaların çıkacağına eminim, ancak Black Mirror dizisinin bu bölümünde eğlence sürekli olarak devam etmiyordu. The Waldo Moment bölümü, şu anda Amerika Başkanı Trump’ın tutumlarına benzer bir şekilde özel mesajlar içeren bir bölümdü. Popülist, hakaret ederek konuşan, karşıt ve dünyaya zararlı görüşleri destekleyen bir düşünce yapısını karikatür yaklaşımı ile eleştiren bölüm, Black Mirror’un en çok sevilen bölümlerinden birisi olarak anılıyor.

Buna istinaden Apple konferansındaki avatarlardan birini değiştirerek dizide yer alan avatarı ekleyen Black Mirror, bu şekilde gözden kaçmış olan olayı herkese hatırlattı. Eğer bilim kurguya ilginiz var ve hala Black Mirror izlemediyseniz, her bölümü farklı bir hikayeye odaklanan diziyi izlemenizi öneriyorum.