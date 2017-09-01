Black Mirror Tadında Yaratıcı Bir Yerli Dizi Geliyor: 7YÜZ

BluTV’de yayınlanacak olan dizinin format olarak daha önce Türkiye’de hiç denenmediği belirtiliyor.

Türkiye’nin ilk internet TV’si olan BluTV, orijinal yapımlarına devam ediyor. Türkiye’nin ilk internet televizyonu olan BluTV, Masum isimli dizisiyle büyük ses getirmişti. Sahipli ve Çalınmış Hayatlar gibi projeleri de bulunan internet televizyonunda yakında yeni bir yapımla karşılaşacağız: 7YÜZ.

İnternette yayınlanacağı ve RTÜK gibi kurumlar tarafından denetlenmeyeceği için sahnelerin sansürsüz şekilde yayınlanacağı 7YÜZ’ün yapımı Bir Film’e ait. Kadroda Tilbe Saran ve Genca Erkal usta oyuncuların yanı sıra Cem Davran, Belçim Bilgin, Engin Hepileri, Melisa Sözen, Damla Sönmez, Ekin Koç, Sinan Tuzcu, Pınar Göktaş, Gizem Erdem ve Merve Dizdar gibi isimler de yer alıyor.

Toplam 7 bölümden oluşacak dizinin her bir bölümünde yüzleşme hikayesi anlatılacak. Yönetmenliğinde ise toplam dört isim bulunuyor: Tunç Şahin, Umut Aral, Ceylan Özgün Özçelik ve Alphan Eşeli.

Dizinin yayınlanacağı tarih hala belirsizliğini koruyor. İçerisinde romantik komediden tutun da gerilime kadar farklı türleri barındıracak dizinin Masum ve PuhuTV’de yayınlanan Fİ dizisi gibi bir etki yaratması bekleniyor.