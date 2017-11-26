Black Mirror'un 4. Sezon'una Ait Fragman Geldi!

Black Mirror'un 4. sezonunun 1. bölümüne dair ilk fragman geldi.

Sevilen distopik-bilim kurgu dizisi Black Mirror, bildiğiniz gibi her bölümü farklı oyuncularla, farklı yönetmenlerle, farklı konuları işlese de tematik olarak insanlığın teknolojiyle ilgili başına gelebilecek kötü şeyleri çok güzel önümüze seren bir yapım. Eğer izlemediyseniz ilk 3 sezonunu ısrarla tavsiye ediyoruz. İzleyenler için ise güzel bir haberimiz var: Black Mirror'un 4. sezonunun 1. bölümüne dair ilk fragman Netflix'İn Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

"Arkangel" adı verilen ilk bölümü Jodie Foster yönetecek ve kısaca bölüm "Teknolojinin başını alıp gittiği bir dünyada ebeveynlik yapmak nasıl bir şey olurdu?" temasında ilerleyecek gibi gözüküyor. Genel bir fragmanı tercih etmemiş olsalar dahi, aslında sadece birinci bölüme dair fragmanın yayınlanması da açıkçası çok mantıklı gibi gözüküyor. Lafı daha fazla uzatmadan fragmana geçelim:

Fragmanımız böyle. Yine oldukça basit gözüken bir aile draması gibi gözüken bölümümüz, muhtemelen beyin kontrolü sağkayan enjeksyonlar gibi şeylerle iyice uçacak. Bu arada bölümle ilgili Netflix bir de poster yayınlandı. Onu da hemen aşağıdan görebilirsiniz:

Her ne kadar fragman ve poster bizi deli gibi merak ettirmiş olsa da, maalesef Netflix yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili bir açıklama daha yapmadı. Ancak bu kadar doğrudan bir fragman geldiğine göre, sezonun yayınlanma tarihine çok da fazla uzak değiliz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fragmanı beğendiniz mi?