Black Mirror'un 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Netflix'in sevilen bilim kurgu-teknoloji distopyası dizisi Black Mirror'ın çok beklenen 4. Sezonuna ait yayınlanan bir fragman ile yayın tarihi belli oldu.

Black Mirror'ın yeni sezonuyla ilgili bölüm fragmanları bir süredir düşüyordu. Biz de epeyce popüler olan ve ekip olarak da takip etmekten keyif aldığımız bu bilim kurgu ve teknolojik distopya dizisinin bölüm fragmanlarını sizlerle paylaştık. Bir süredir yayınlanan bölüm fragmanlarından sonra sonunda Netflix yeni sezonla ilgili genel bir fragman da yayınladı.

Bu fragmanla birlikte dizinin 4. sezonunun yayın tarihini de açıklayan Netflix, Black Mirror'ın yayıntarihini 29 Aralık 2017 olarak açıkladı. Yeni yıla girmeden güzel bir yılbaşı hediyesi olacak dizinin sezon fragmanını Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dizinin zaten hiç bir zaman birbirleriyle bağlantılı bir hikayesi yok ve Netflix zaten bölüm fragmanlarını tek tek yayınladı. Eğer yayınlanan bölüm fragmanlarını da türkçe altyazılı olarak izlemek istiyorsanız buradaki bağlantıdan tüm bölüm fragmanlarına ulaşabilirsiniz. Peki yeni sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni sezonda nasıl bir Black Mirror izleyeceğiz?