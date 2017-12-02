Black Mirror İçin Bir Bölüm Fragmanı Daha Geldi!

Black Mirror'un 4. Sezonunun 4. Bölümü olan "Hang The DJ" için bir bölüm fragmanı geldi.

Black Mirror'un 4. sezonunun yayın tarihi belli değil. Ancak 6 bölümden oluşacak yeni sezon ile ilgili Netflix bölüm bölüm fragman yayınlamaya devam ediyor. Bu sefer 4. sezonun 4. bölümü olan "Hang The DJ" hakkında bir fragman ve bir bölüm posteri yayınlandı. Bölümün kısaca günümüzde de hayatımızın bir parçası olan "çöpçatanlık uygulamalarının" geleceğini işliyor denebilir.

Bölüm de "Siri" benzeri ancak "The System" adı verilen bir tür yapay zekanın insanları eşleştirmesinden sonra, randevu saatlerinden insanların kimyalarının kaç saatlik buluşmalarıyla tutacağına kadar bir çok şeye karar veriyor. Yine bölümle ilgili daha fazla detay yoksa da yine dizi günümüze dokunan bir konudan çıkış yapmışa benziyor.

Hem korkunç bir geleceği gösterirken hem de insanı büyüleyen dizinin hala resmi yayın tarihi belli değil. Ancak "IMDb"ye göre yayın tarihi 2017 olarak görünüyor ve bu kadar fazla fragman gördüğümüze göre yayın tarihi de yakındır diye tahmin ediyorum. Bölümün fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Peki siz bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Black Mirror'ü merakla bekliyor musunuz?