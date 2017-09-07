Black Mirror'un 4. Sezonundan Yeni Görüntüler Paylaşıldı!

Netflix'in en iddialı projelerinden birisi olan Black Mirror'un 4. sezonu için yeni görüntüler paylaşıldı.

Netflix’in en sevilen dizilerinden birisi olarak ortaya çıkan Black Mirror’un 4. sezonu için yayınlanan fragmanın ardından ilk görüntüler paylaşıldı. Her bölümünde bir başka konuya odaklanarak izleyicilere küçük filmler tadında konular sunan Black Mirror, yayınlanan yepyeni görüntüleri ile izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.

Bu senenin başlarında yayınlanan 6 bölümlük 3. sezonun ardından yine bir 6 bölümlük yeni sezonla karşımıza çıkacak Black Mirror, geleceğe ve modern teknolojiye karşı insanlığın sorunlarını ele alıyor. Gelecekte bu teknoloji olacak, şunlar yok olacak diye sürekli belirtiyoruz, ancak Black Mirror sayesinde bu teknolojilerin insan hayatını nasıl etkileyeceğini görebiliyoruz.

4. sezon için yeni yayınlanan görüntüler bu şekilde. Görüntülerden birisi, bir nesle uzayı sevdiren Star Trek serisine benzer bir uyarlama olarak göreceğimiz bölüme ait. Yeni sezon hakkında bilgiler gelmeye devam ettikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Peki, bu haberle birlikte soralım. Black Mirror dizisini izlediyseniz diziden en çok keyif aldığınız bölüm hangisi olmuştu?