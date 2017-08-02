Black Mirror’un 4. Sezonuyla İlgili Sevindirici Haberler Var!

Netflix’in son birkaç yıldır en çok tutulan dizilerinden Black Mirror’un yeni sezonuyla ilgili sevindirici haberler var: Dizinin 4. sezonuna ait çekimler sonlandı.

Günlük hayattaki korkularımızın ekranlarda vuku bulmuş hali olan Black Mirror, fenomen tanımına tamamen uyan bir dizi olmuş durumda. Teknolojiyle ilgili gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm kaygı verici olayların en ince detaylarına kadar harmanlanarak anlatıldığı dizi, az ama öz sayıdaki sezon ve bölümleriyle Türkiye’den de ciddi bir izleyici kitlesine sahip.

O zaman asıl konumuza yavaş yavaş giriş yapalım. Dizinini yaratıcıları Charlie Brooker ve Annabel Jones, 4. sezonuna ait çekimlerin neredeyse sonlandığını, şu sıralar son bölümünün ortasına geldikleri bilgisini verdiler. Bununla da yetinmeyen ikili, geçtiğimiz sezonun en beğenilen iki bölümü olan Nosedive be San Junipero’nun devamının çekilebileceğini belirttiler.

Dizinin 4. sezonunu ne zaman izleyeceğimiz konusunda bir bilgiye sahip değiliz; tek bildiğimiz şey varsa o da bir an önce ekranlardaki yerini alması gerektiği. Aşağıda dizinin son sezonuna ait tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.