Teknolojinin olası zararlarını konu aldığı 7. yılında alanındaki en iyi yapımlardan birisi de Black Mirror dizisidir. Yapımın 4. sezonuna dair yeni bir fragman daha yayınlandı.

Teknoloji, yapay zeka, medya ve aslında insanoğlu daha ne kadar kötüye gidebilir?

Black Mirror, belki de son yılların en iyi yapımlarından birisi olarak, her bölümünde farklı senaryo ve karakterler aracılığıyla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hatta bazen, tüm eleştiri yaptığı alanları es geçip kendisini bile eleştiriyor. Dünyaya kara bir aynadan bakmak ve insanoğlunun geçirdiği her gelişim aşamasını hiç görülmeyen açıdan göstermek, gerçekten de cesaret işi.

2011 yılındaki başlangıcından bu yana dizi sektöründe faaliyet gösteren yapımlar, oldukça fazla bölüme sahipler. Ancak Black Mirror için bu geçerli değil. Artık 4. sezonunu beklediğimiz yapım, her sezon 3 ana bölüm ve bir de bonus olarak ek bir bölüm yayınlıyor. Bunun nedeni ise, her bölümün kendi olay örgüsüne, senaryosuna ve kast ekibine bağlı olarak sinema filmi gibi çekilmesi.

Yapımın en kilit sezonlarından birisi de bu sezon olacak. Çünkü Netflix, artık çoğu yapımında kemer sıkma politikasından vazgeçti ve artık televizyon şirketlerinden çok daha fazla kazanıyor. Black Mirror ile bir yandan kendi köklerine eleştirip topuğuna sıkarken insanlara “bak bu izlediğiniz kötü şeylerin arasında biz de varız, ehe” diyor

4. sezon 5. bölümün konusu köpek dostlarımız olacak:

Elbette Black Mirror’un çizgisine yakışır bir şekilde bu sefer köpekler pek de dost olmayacaklar. Çünkü robot olacaklar.

Metalhead adındaki bölüm, tamamen siyah beyaz tonlarda çekilmiş durumda ve robot köpekler tarafından takip edilen Maxine Peake isimli bir kadın kahramanın mücadelesi konu alınıyor.

Her ne olursa olsun birazdan izleyeceğiniz kısa fragman, bölümün kaotik ve gergin havasını yeteri kadar yansıtmış durumda. "Metalhead", dizinin yaratıcısı Charlie Brooker tarafından yazıldı, Breaking Bad ve American Gods yönetmeni David Slade tarafından yönetildi.