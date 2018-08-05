Black Panther, 700 Milyon Dolar Hasılata Ulaşan 3. Film Oldu

Marvel'ın popüler yapımlarından Black Panther, ABD'de Star Wars: Güç Uyanıyor ve Avatar'ın ardından; 700 milyon dolar hasılata ulaşan 3. film olmayı başardı.

5 Ağustos 2018 itibariyle Black Panther, ABD'de 700 milyon dolarlık hasılat eşiğini geçmeyi başardı. Bu büyük başarıyı, bugüne kadar sadece 2 film elde etmişti; bugün ise üçüncüsü eklenmiş oldu. Star Wars: Güç Uyanıyor ve Avatar filmlerinin ardından bu başarıyı elde eden Black Panther, adını tarihe yazdırdı.

936 milyon dolar hasılatı bulunan Star Wars: Güç Uyanıyor, bu konuda liderliği elinde tutuyor. 2009 yılında vizyona giren Avatar ise 760 milyon dolarla takip ediyor. Black Panther ise 16 Şubat'tan bu yana 700 milyon dolar hasılata erişerek 3. sıraya yerleşmiş durumda. Avengers: Infinity War ise 678 milyon dolarla takipte, ancak 700 milyon hedefinden oldukça uzak.

2018 yılını oldukça karlı geçiren Marvel, bu yıl oldukça iyi işlere imza atsa da en çok parayı Black Panther'den kazandı. Ryan Coogler tarafından yönetilen film, kırdığı gişe rekorlarıyla adını tarihin altın sayfalarına yazdırmayı başardı. Bakalım 700 milyon dolar seviyesine başka hangi filmler ulaşabilecek.