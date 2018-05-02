Black Panther'de Silinmiş Bir Kavga Sahnesi Ortaya Çıktı

Black Panther'in yönetmeni Ryan Coogler, filmdeki savaşçılardan olan Okoye ve W'Kabi'nin yer aldığı bir silinmiş bir sahnenin röportaj sırasında gösterilmesine izin verdi.

Haftalarca sinemalarda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Black Panther, izleyicilerin beğenisini kazanarak yapımcılarını mutlu etti. Marvel, şimdiye kadar filmlerinde bizlere 'sevgili yahut çift' kavgasını çok fazla göstermedi. Ancak Black Panther'in silinen bir sahnesinde tam da böyle bir durum söz konusu.

Süper kahraman filmlerinde çok da rastlanmayan bir durum olan sevgililik müessesi, Black Panther filminde bize Okoye ve W'Kabi arasındaki karmaşık bir ilişki şeklinde olsa da sık sık hissettirildi. Ayrıca fark etmemiş olsanız da aslında bu ikili, evli. Uyarmalıyım ki yazının bu kısmından sonrası spoiler içerecek.

Bilmeyenler için Okoye Dora Milaje’lerden yani amaçları Wakanda’nın kralına hizmet etmek olan askeri birlikten biridir. Dora Milaje’lerin her biri farklı bir kabileden seçilirler ve bir gün kraliçe olma ihtimalleri vardır. Filmde Okoye ise Dora Milaje’lerin lideri, Wakanda’nın generali ve T’Challa’nın danışmanlarından biridir.

Bütün kadın savaşçıları yöneten Okoye, silinen bir sahnede Killmonger'ın Kabile Konseyine girmesine yardım ettiği için W'Kabi'ye kızar. W'Kabi arkadaşına yardım ettiğini söylerince ise olaylar gelişir. İki çift kavga etmeye başlar, ancak filmde böyle bir sahne ne yazık ki (?) yok.

Bunun yerineyse filmde çok daha dokunaklı bir sahne yer alıyor. Filmde W'kabi'ye karısı Okoye "Çocuklarımızı buralara, fethedecekleri dünyaya getirmek için benden ayrılacak mısın?" dediğinde W'Kabi: "Çocuklarımız gerçekten özgür bir dünyanın liderleri olacak, bizim küçük şeylerime izin veren bir ülke olarak değil. Savaş ve ölüm olacak, ama sonunda her şey güzel olacak. Ve Wakanda dimdik ayakta duracak." diyor.

Film yalnızca bu sahneyi değil daha birçok sahneyi de sildi. Eğer konu ilginizi çektiyse yukarıdaki videodan tüm silinmiş sahneyi izleyebilirsiniz. Ayrıca bu sahneler muhtemelen özel DVD sürümünde bulunacaktır.