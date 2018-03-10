'Black Panther' Dünya Çapında 1 Milyar Doları Aştı

Marvel'in son yıllardaki en başarılı filmlerinden olan Black Panther, dünya çapında inanılmaz bir başarıya imza atmayı başardı.

Marvel'in Türkiye'de de ciddi bir gişe başarısı yakalayan filmi Black Panther, daha üzerinden 26 gün geçmişken yakalanması zor bir başarıya imza attı. Gösterime girdiği cuma günü sadece Çin'de 20 milyon doları aşkın bir başarı elde eden film dünya genelinde 1 milyar dolar barajını aştı.

Geçtiğimiz günlerde daha 1 ayı aşmamışken Marvel tarafından devam filminin de yolda olduğu açıklanan Black Panther, Türkiye'de ise toplamda 618.787 seyiciyle buluştu. Bu izlenme sayılarıyla 9 milyon TL'yi aşkın bir başarı elde eden film Marvel için adeta para basıyor.

Filmin geliştirme maliyetinin 200 milyon dolar civarında olduğunu düşünürsek, film şu an itibarı ile maliyetini beşe katlayacak bir hasılat elde etti. Siz ne düşünüyorsunuz? Black Panther'i izlediyseniz, elde ettiği bu başarıyı hak ettiğini düşünüyor musunuz?