Black Panther, En Çok Kazanan Süper Kahraman Filmi Oldu

Marvel'in süper kahraman filmi Black Panther, çeşitli rekorlara imza atmaya devam ediyor. Black Panther, Kuzey Amerika'da en çok hasılat yapan filmler arasında listenin başına yerleşti.

Marvel'ın son süper kahraman filmi Black Panther, şirkete en çok kazandıran film olmayı başardı. Kuzey Amerika'nın en çok hasılat yapan filmler listesinde birinci sıraya oturan Black Panther, 2012 yılında çıkan Avengers filminin önüne geçerek listenin başına oturdu. 623 milyon dolar hasılat yapan Avengers'ı küçük bir farkla geçen Black Panther, bu hafta sonunu tam 630 milyon dolarlık hasılatla kapattı.

Black Panther, çıkış yaptığı 16 Şubat'tan beri Box Office listelerinde her hafta birinci olmayı başardı. Dünya genelinde 1.2 milyar dolar hasılat yapan Black Panther, bugüne kadar bu değere ulaşan 14. film oldu. İlk iki hafta sonunda ise 100 milyon dolar hasılata ulaşan Black Panther, bu konuda başarı elde eden 4 filmden biri oldu.

Black Panther'in yakaladığı bu başarı gerçekten takdire şayan. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Black Panther filmini izlediniz mi? Sizce de Black Panther gördüğü ilgiyi hak ediyor mu?