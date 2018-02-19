Tek Biletle Filme Girmek İsteyen İki Arkadaşın Viral Videosu

Black Panther filmi, gençlere çok çılgın şeyler yaptırabiliyor. Bir paltonun arkasına saklanıp tek bir biletle filme girmek isteyen iki arkadaş, ortaya komik görüntüler çıkarttı.

Marvel’ın geçtiğimiz cuma günü yayınlanan yeni filmi Black Panther, kitleleri toplamaya devam ediyor. Film sektörleri arasında en iyi açılış haftalarından birini yapan Black Panther, filmi merak eden bazı izleyicilere yaratıcı şeyler yaptırmaya başladı.

Pillsbury isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı bir videoda, tek bir koltukta sinemaya girebilmek için üst üste binen iki adamın olduğu görülüyor. Özel bir palto giyerek tek bir insanmış gibi görünmeye çalışan iki adam, son derece eğlenceli görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Bu durum normal olarak sinemada görevli olan kişinin gözünden kaçmadı. İki genç bu denemelerinde başarısız olsalar da herkesi güldürerek hoş bir harekette bulunmuş oldular.

16 Şubat’ta vizyona giren Black Panther, ilk 3 günde 192 milyon dolar gelir elde ederek Avengers’ın 204 milyon dolarlık açılış haftasından sonra en iyi açılış yapan 5. film oldu. Daha önce pek tanınmayan bir karakter olmasına rağmen, solo karakter filmleri arasında en ilgi çekici filmlerden biri olan Black Panther, Marvel dahil herkesin beklediğinden daha fazla ilgi gördü.

Bu ilginin arkasında Marvel’ın bunca yıldır hazırlığını yaptığı Avengers: Infinity War filmi de yatıyor. Thanos’un düşman olarak geleceği Avengers filminden önce film hakkında çok önemli bilgilerin bu filmle birlikte gelmesi bekleniyor. Filmi hala izlemediyseniz, en kısa sürede bir sinemaya gidip izleyebilirsiniz. Marvel’ın önümüzdeki senelerde devam ettireceği sinematik evreninde baş kahramanlardan biri olacak Black Panther, ilerleyen dönemde karşımıza daha çok çıkacak gibi duruyor.