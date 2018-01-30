Black Panther’den İlk Tepkiler: ‘Film Bitsin İstemedim’

Marvel’ın 16 Şubat’ta gösterime girecek Black Panther filminin ön gösterimine gidenler, adeta büyülenerek geri döndüler. Film hakkında tek bir kötü yorum dahi yapılmadı.

Marvel Sinematik Evreni, 3. evresini büyük bir hızla yaşamaya devam ediyor. Bu evrenin en büyük temsilcisi olacak Avengers: Infinity War öncesinde hem alt metni hazırlayacak hem de kendi içerisinde yepyeni bir evren sunacak Black Panther, dün gece özel bir prömiyerle basın grubunda yer alan kişiler tarafından izlendi. Tam incelemelerin yapılması için 6 Şubat’a kadar ambargosu bulunan filmden gelen ilk tepkiler, filmden yana beklentimizi adeta tavan yaptı. Gösterime giden hemen hemen herkes tarafından sevilen Black Panther filmi, ilk tepkilerle büyük ilgi toplamayı başardı.

16 Şubat’ta gösterime girecek Black Panther’in ön gösterimine gidip filmi izleme imkanı bulan insanların ilk izlenimleri:

The Grio’dan Natasha Alford:

“Black Panther hikayesindeki nüanslar ve ayrıntılar kusursuzdu. Filmi izlerken hiçbir gerginlik ve sıkkınlık hissetmedim. Filmin her sahnesinde karakterlerle inanılmaz gurur duydum ve bunlar sadece kurgusal karakterler. Bu gerçek bir başarı.”

Entertainment Weekly’den ReBecca Theodore-Vachon:

“Black Panther, istediğim her şey ve daha fazlası. Ryan Coogler MCU (Marvel Sinematik Evreni) için oyunu değiştirdi.”

Geeks of Color:

“Black Panther şimdiye kadarki en iyi MCU filmidir. Baştan sona bayıldım ve tek bir önyargım bile kalmadı. Bugüne kadar yapılmış en iyi Marvel filmiydi. Teşekkür ederim Ryan Coogler.”

Fandango’dan Erik Davis:

“Black Phanter olağanüstüydü. MCU’nun James Bond’u… Bir süper kahraman filminde böyle bir şey görmediniz - cesur, güzel ve yoğun, ancak Marvel’ın şimdiye kadar yaptığı şeylerden daha farklı bir derinlik ve maneviyata sahip.“

Film hakkında ilk izlenimler bu şekilde. Aslında çok daha fazla görüş vardı, ancak hemen hemen tüm görüşler aynı doğrultuda olduğu için onları almaya gerek duymadık.