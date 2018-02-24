Black Panther Filminin Görsel Efektleri Yetersiz Bulundu

Marvelin süper kahraman filmi Black Panther kullanılan CGI modellerinin bir kısmının kalitesiz olması gerekçesiyle tepki topladı. Yetersiz grafik modellemeleri sektörün orantısız büyümesi ve birden çok firmayla çalışmasından kaynaklanıyor.

CGI modelleri daha önce Avatar filminde kullanılmıştı ve geliştirileceği söylenmişti. Ancak daha sonra Black Panther ve çekilen diğer filmlerde kullanılan CGI modelleri Avatar'ın kalitesine bir türlü erişemedi. Rahatlıkla CGI modelleri ile çekilen aksiyon sahnelerinin Avatar’da zirveye ulaştığını söyleyebilirim.

Görsel efektlerle uğraşan stüdyolar, CGI modelleri olarak bilinen video eklentilerini mükemmelleştirmek yerine tembelleşmeye başladı. Çünkü bu stüdyolar, piyasadaki işlerin artmasıyla biraz rahatladılar ve genellikle isimlerinin de anonim kalması karşılığında yüksek ödemeler aldılar. Yaşanan bu durum daha fazla iş alabilmek için genel kalitenin de düşmesine neden oldu.

Ayrıca biraz daha açıklamak gerekirse, eski filmlerde 500 ile 1000 arası görsel efekt çekimi yapılıyordu. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmini örnek verecek olursak yalnızca 480 görsel efekt çekimiyle yapıldı. Dalga geçilen capslere rağmen ortaya oldukça başarılı bir film çıktığını hatırlatmaktada fayda var.

Günümüzde çekilen yüksek bütçeli filmlerdeyse bu sayı 3000 görsel efekt çekimine kadar yükseldi. Bu nedenle yapımcı firmalar, filmlerini zamanında yetiştirmek için 20’nin üzerinde firmayla çalışıyorlar. Ayrıca bu firmalara işleri yetiştirmesi için çok kısıtlı süreler veriliyor. Grafik stüdyolarının bazıları bu durumu fırsat bilerek kolaya kaçıyorlar.

Black Panther film sahnelerinin Geneline bakıldığında görsel efektler kaliteli olsa da, aralarda görünen yetersiz efektler de eleştirmenlerin gözlerinden kaçmadı. Ancak kendim yorum yapmam gerekirse, filmi izlemiş olduğum sinemanın perde kalitesi o kadar kötüydü ki efektlerde sıkıntı olan bir kare bile gözüme çarpmadı. Umarım bizlerde bu görsel efekt sorununu farkedeceğimiz sinemalara sahip oluruz.