Rekor üzerine rekor kıran ve şimdiden en sevilen solo süper kahraman filmi olarak gösterilen Black Panther, bu başarısıyla bazı ırkçıları fena rahatsız etmişe benziyor. Twitter’da saldırıya uğradıklarını belirten sahte hesaplar askıya alınırken, ırkçılık karşıtı gruplar da mizah yoluyla ayar veriyor.

Sinema dünyasında siyahi insanların varlığı her zaman ırkçılık tartışmalarını gündeme getirdi. Bir şekilde siyahi ya da farklı etnik kökenden gelen insanların bu tartışmalardan huzursuz olduklarını dile getirmek, ırkçılık karşıtı yapımcıların silahı oldu.

Black Panther, neredeyse tamamı siyahi insanlardan oluşan muhteşem bir kadroyla, en sevilen solo süper kahraman filmi oldu. Bu kadar çok gündemde olmasının diğer nedeni ise süper kahraman filmlerinin büyük ilgiyle karşılanması. Hal böyle olunca sosyal medyada Black Panther ne yazık ki ırkçılık savunucusu olan kimlik bunalımındaki insanları da rahatsız etti.

Rotten Tomatoes ve IMDb gibi sinema derecelendirme sitelerine giren ırkçı gruplar, filmin puanını düşürmek için toplu şekilde düşük oy kullandılar. Bu sabotajın Twitter’daki yansımaları tetiklemesi elbette mümkündü.

Bir anda siyahi insanlar tarafından, sinema salonunda saldırıya uğradıklarını belirten hesaplar ortaya çıktı:

“Bana bir ‘kral olmadığımı’ söyleyerek Black Panther gösterimi için sinema salonunda bulunmamam gerektiğini söyleyen bir grup siyahi genç tarafından saldırıya uğradım. Müthiş Vibranium teknolojisi ve lazer silahları çıkartarak bana saldırmaya devam ettiler.”

Yukarıdaki görsel, ırkçılık karşıtı bir hesap tarafından, söz konusu tartışmaları gündeme getiren sahte profilleri temsilen paylaşıldı. Bu profillerin ve paylaşımların büyük çoğunluğu Twitter tarafından temizlenmeye devam ediyor. İşin ilginç tarafı paylaşımlar büyük bir viral ağ içinde dolaşarak pek çok kişinin karşısına çıkıyor ve gerilimi tırmandırmak için yapılan algı yönetiminin bir parçası haline geliyor.

Twitter kullanıcıları ise ortaya çıkan paylaşımları bir bir deşifre ederek tartışmaya muhteşem bir mizahla cevap veriyorlar.

İşte ırkçılık ateşini yakmaya çalışanlara verilen muhteşem ayar ve tartışmaları mum gibi eriten sosyal medya mizahı:

"Dün gece, dört yaşında görünen siyahi bir çocuk bana "Bu film senin için değil" dedi ve 18 megatonluk atom bombasıyla şiddetle saldırmaya başladı"

Ben ve (beyaz) erkek arkadaşım, #BlackPanther'ı izlemeye gittik ve siyahi bir aile "Bu film sizin için değil" deyip onun burnunu kırdı, şimdi acil servise gidiyoruz"

"Bu benim küçük kardeşim Tyler. Black Panther'ı izlemek için sabun yapmaya biraz ara verdi. Bazı siyah gençler ona "Bu film sizin için değil" demişler ve ona saldırmaya başlamışlar. Şimdilerde 1999'dan kalma can sıkıcı filmleri alıntılamayı bırakamıyor"

"Bu benim ırkçı amcam Bob, #BlackPanther'ı izlemeye gitti ve salondaki biri ona, filmde oynayan sadece iki beyaz adam olduğunu söyleyerek saldırdı. Hollywood ne zaman beyazlara karşı olan bu saldırıyı durduracak?"