Black Panther'in her yerde karakter kostümü diye çıkan görsellerin aslında bir karakter figürü olduğu anlaşıldı.

Marvel’ın Avengers 2 ile sinematik evrenine giren ve birçok kişinin çok sevdiği bir kahraman halini alan Black Panther, solo film hazırlıklarına devam ediyor. Dün ise solo film için kostüm tasarımları ortaya çıktığı iddia edildi. Ortaya çıkan görseller çok hoştu ve haliyle herkes bu görselleri Black Panther Movie’den geldiğini düşündü. Aslında bu görseller Marvel Sinematik Evreni'nden değil, bir oyuncak yapımcısının yaptığı tasarımlara aitti.

“Yeni Black Panther Kostümü” olarak tanıtılan bu haber, aslında bir yanılgıdan ibaret. Görsellerin son derece ayrıntılı olması bunun oluşmasına sebep olabilir. Zaten tasarım, Avengers 2’de gözüken Black Panther tasarımına bir hayli benziyor. Orijinal kostümden farklı olarak kostümün metal hatları altın renginden yapılmış. Aynı zamanda tasarımcı, orijinal çizgi roman kostümüne daha fazla yönelmeyi seçmiş.

Black Panther’in böyle bir kostümle gelmesi film için çok hoş bir durum olurdu, ancak Black Panther setinde henüz böyle bir kostüm görüntülenmedi. Orijinal Ciwil War kostümünün ⅙ ölçekle altına boyayan John Aslarona, ortaya hoş bir tasarım çıkarmış. Black Panther’in resmi elbisesinin önümüzdeki günlerde yayınlanmasını bekliyoruz.