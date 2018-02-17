Black Panther Yönetmeni "Sonsuzluk Taşı" Gizemini Aydınlattı

Black Panther, Civil War filminde boy gösterdiği andan itibaren sinema izleyicisinin radarına girmiş durumda. Karakterin rol aldığı sinema filmi 16 Şubat günü izleyicinin beğenisine sunuldu. Siyahi bir kahramanın hikayesinin anlatıldığı bu başlangıç filmindeki en küçük pürüz Marvel’a pahalıya patlayacak cinsten.

Black Panter, Marvel Sinematik Evreni’nde yer alan filmlerden kesinlikle farklı bir tona sahip, yani filmi anlayabilmek için Marvel’in 17 filmini izlemiş olmanız gerekmiyor. Film, Marvel filmlerinin o fazla rahat atmosferinden arınmış ancak tamamen de terk etmemiş. Dozunda şakalarla ciddiyetini koruyan film bu haliyle kaliteyi yükseltmeyi başarıyor. Ancak filmi izlediyseniz, muhtemelen sinemadan çıktığınızda aklınızda bir soru işareti oluşmuştur?

Bu soru tam olarak spoi değil, çünkü cevap filmin içinde yer almıyor. Biz tabi ki size bunu söylemeyeceğiz. Ancak şunu söylemek isteriz ki cevap filmin içerisinde olmadığı için filmin kalitesinden de hiç bir şey eksiltmiyor.

Mayıs ayında vizyona girecek olan ve neredeyse tüm Marvel kahramanlarının tam kadro olarak savaşacağı film Infinity War'dan önce son Soul Stone'u ( Sonsuzluk taşlarının sonuncusu) Black Phanter'da göreceğimizi düşündük ancak öyle olmadı. Bu filmi izleyen birçok kişinin kafasında soru işareti bıraksa da yönetmen Coogler'ın verdiği cevap tatmin edecek cinsten oldu.

Black Panther'ın neden bir Infinity Stone'u içermediğini sorulduğunda Coogler,"Sonsuzluk Taşlarını herhangi bir çizgi roman hayranı kadar bende seviyorum, Wakanda'danın zaten Vibranyumu bulunuyor. Bu bizim için yeterince özel bir şey. Ülkemiz için bir MacGuffin'imizi yapmamız gerektiğini ve bunu keşfedebileceğimizi hissettim, açıkçası böyle bir parçaya ihtiyacımız yoktu" şeklindeki açıklamalarda bulundu. ( MacGuffin, hikayenin başlamasına ve bitmesine neden olan nesne)

Coogler bunlara ek olarak, "[Marvel, asla gerçekten oraya bir taş koymakla ilgilenmedi " şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Soul Stone'un Avengers'da karşımıza çıkabileceğini düşünmemize neden oldu. Marvel Black Panter'a koymayı hiç planlamamış olsaydı, muhtemelen üçüncü Avengers filmi için iyi bir sebep olurdu. Hikaye anlatımı açısından, keşfedilmemiş bir taşı bırakmak, filmin içine gizemli bir katman katıyor, izleyiciler zaten taşların nerede ve kimin elinde olduğunu bilselerdi, orada olmazlardı.

Buna göre, Wakanda, Avengers: Infinity War fragmanında Thanos'un ordusu tarafından saldırıya uğramış gibi görünüyor ve eğer Thanos çabalarını yoğunlaştırırsa mantıken orada bir Infinity Stone olması gerektiği sonucu çıkıyor. Yani Soul Stone'un Wakanda'da olması ihtimali var ancak biz bunu Black Panther'da görmedik. Bu konu merak uyandırsa da sonucun üç aydan daha kısa sürede ortaya çıkacağı düşünülüyor.