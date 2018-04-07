Black Panther, Titanik'i Gişe Rekoru İle Tekrar Batırdı

Black Panther, bugün itibariyle Titanik gişe rekorlarını kırarak, film tarihindeki en çok gişe yapan üçüncü film oldu.

659 milyon dolarlık hasılatıyla birlikte Black Panther, yeni bir gişe rekoru kırdı. En çok gişe alan filmlerde 3. sıraya yerleşen Black Panther, Avatar'ın 760 milyon dolarlık hasılatının bir tık gerisinden geliyor.

Black Panther, vizyon süresinin 8. haftasını doldururken filmin şimdiye kadar hasılat yaptığı miktarın üzerine bir 100 milyon dolar kadar daha hasılat yapacağı düşünülüyor. Avengers: Infinity War'ın çıkmasına ise henüz 20 gün var. Yeni Avengers filminin gişesini 175 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında bir yerde açacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin, Black Panther'in 202 milyon dolarlık açılış hasılatından daha az.

Ryan Coogler yazıp yönetmiş olduğu film, olağanüstü bir dünya kurma ve derin hikayesiyle de başarısına başarı katıyor. Black Panther, Hollywood adına birkaç rekor kırmaktan fazlasını yapan ve kesinlikle izlenmesi gereken derinlikli filmlerden birisi.

Titanik'in rekorunu kıran bu film hakkında neler düşünüyorsunuz? Filmi izlediniz mi? İzlediyseniz fikirlerinizi, izlemediyseniz filmi izlemeyi düşünüp-düşünmediğinizi yorumlarınızla lütfen bizlere belirtin.