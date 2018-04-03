Black Panther, çıkışının üzerinden henüz 2 ay bile geçmemişken, yeni bir gişe rekoru kırdı ve ABD'de 4. büyük gişe rekortmeni oldu.

Black Panther, vizyona girdiğinden beri büyük bir gişe başarısı yakaladı. Son olarak da geçtiğimiz hafta elde ettiği gişe rakamları sayesinde hasılatını 652,5 milyon dolara çıkartarak ABD'de en çok hasılat getiren dördüncü film oldu. Bu rekoru daha önce 2015 yılında çıkan Jurassic World, 652,3 milyon dolar ile kırmıştı. Black Panther'in bir sonraki hedefi ise üçüncü sırada yer alan ünlü yapım Titanic'i geçmek.

Filmin, 659,4 milyon dolarlık hasılat ile 3. sırada yer alan Titanic'i geçmesi ise, 2 ayda elde ettiği başarıya bakılırsa an meselesi. Bu rekorun önümüzdeki hafta kırılacağı ve Black Panther'in tüm zamanların en çok hasılat getiren üçüncü filmi olacağı düşünülüyor. Listenin ilk ikisinde ise 936,7 milyon dolar ile Star Wars: The Force Awakens ve 760,5 milyon dolar ile Avatar yer alıyor.

Black Panther'in ilk ikiyi zorlaması ise pek mümkün değil çünkü yakında vizyondan kalkması bekleniyor. Üstelik elde ettiği bu başarılı sıralamayı da uzun süre elinde tutup tutamayacağı büyük merak konusu. Nitekim Avengers: Infinity War'ın vizyona girmesine çok az zaman kaldı ve Marvel, bu film konusunda oldukça iddialı. Ancak her iki ihtimalde de, ilk üçte bir Marvel filmi olacak gibi görünüyor.