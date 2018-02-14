Hayali bir Afrika ülkesinin kralı olan Avengers'ın en yırtıcı üyesi solo filmine kavuştu. Gelen ilk olumlu tepkiler sinema sitesi Rotten Tomatoes'a da yansıdı ve 14 yıllık bir liderlik son bulmuş oldu.

Sinema dünyasının yakından takip edilebileceği pek çok internet sitesi var. Bunlardan en bilineni ise her film izlemek istendiğinde baş ucu kitabı gibi duran IMDb. 1970’ler de Yeşilçam’da çekilmiş olan Türk Superman filminin bile bulunduğu bu site, uzun yıllardır sinema endüstrisinin bel kemiği konumunda. Fakat bir film izlerken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden olan IMDb Puanı, yoğun eleştirilerin odağından kurtulamıyor. IMDb’nin söz konusu puanları manipülasyonlarla değiştirdiği ve izlenme oranlarına etki ettiği söyleniyor.

Sinemaseverler, durum böyle olunca daha farklı ve alternatif sitelere yöneliyorlar. Hatta eleştirmenlerin bile sık sık üzerinde durduğu, film listelerinin daha adil bir şekilde oluşturulduğu, puanlamaların çıkar gözetmeden yapıldığı bir site var. Rotten Tomatoes’u (RT) bilen biliyor.

Son yılların en çok takip edilen ve geniş bir izleyici kitlesine seslenen Marvel Sinematik Evreni, süper kahraman filmleriyle gişe rekorlarını domine ediyor. İlk olarak karşımıza Kaptan Amerika’nın üçüncü filmi olan Kahramanların Savaşı’nda çıkan Black Panther, kendi filmine kavuştu yakında vizyona girecek.

Örümcek Adam, Iron Man ve bütün kahramanların bir arada oldukları Avengers serisi gibi kilit filmler, elbette sinemaseverler ve eleştirmenler tarafından genelde yüksek değerlendirme puanları alıyorlar.

Ancak solo bir süper kahraman filmi olan Black Panther’in ilk yapımı Rotten Tomatoes üzerinde en yüksek puanlı süper kahraman filmi oldu:

Hayali bir Orta Afrika ülkesi olan Wakanda’nın genç kralı T’Challa, tüm dünyadan izole bir şekilde ülkesinde geliştirilen yüksek teknolojinin tek koruyucusu. Hikayenin girişi zaten kahramanın babası olan önceki kralın, Birleşmiş Milletler toplantısına düzenlenen bir bombalı saldırı sonucunda ölmesiyle yapılmıştı. Ardından Kaptan Amerika ve dostu Buckey, ABD’nin kahramanlara karşı güttüğü politik krizden kaçıp, Wakanda’ya sığınmışlardı.

Bu vakte kadar RT üzerindeki en yüksek puanlı süper kahraman filmi, aynı zamanda bir animasyon filmi olan %97 ile İnanılmaz Aile filmine aitti. 2004 yılında vizyona giren filmin ardından, Iron Man’in 2008’de vizyona giren ve Marvel Sinematik Evreni’nin başlangıcı sayılan ilk filmi geliyordu. Marvel hegamonyasını kıran tek DC yapımı ise Wonder Woman.

2000’li yılların başından bu yana sinema dünyasını ve salonların büyük kısmını ele geçiren süper kahraman filmleri, daha öncesinde bu kadar sevilmiyordu.

14 yıldır RT üzerindeki en yüksek puanlı kahraman filmi olan İnanılmaz Aile, böylece yerini Hip-Hop ve R&B kültürünün muhteşem havasıyla birleşen Black Panther’e %98'lik puanla teslim etmiş oldu.

Bakalım bundan sonraki Marvel filmi olacak Avengers: Infinity War ne kadar sevilecek? Bu arada Black Panther’li ve Wakandalı fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.