BlackBerry Akıllı Telefon Üretmeye Devam Edecek, Fakat Artık Bir Ortağı Var!

Birkaç ay önce akıllı telefon üretmekten vazgeçtiğini açıklayan BlackBerry, yeni ortağı ile sektöre dönecek.

Android ve iOS işletim sistemli telefonların sektörü adeta ele geçirmesinin ardından ciddi bir düşüş yaşayan BlackBerry, sonunda daha fazla dayanamamış ve o da teslim olurcasına Android işletim sistemli bir telefon çıkarmıştı.

Tabi bir süre sektörde diblerde olunca BlackBerry'nin Android işletim sistemli cihazları tam olarak beklenen ilgiyi görmedi. Hal böyle olunca da BlackBerry, Eylül ayında bir duyuru yaparak artık akıllı telefon üretmeyeceğini duyurmuştu.

Ancak sanıyoruz BlackBerry son bir kez daha şansını deneyecek. Kanada merkezli firma Eylül ayında sektörden çekileceğinin duyurusunu yapmıştı falan Ekim ayında firma, DTEK50 ve DTEK60 telefonlarını da duyurmuştu. Bu telefonlarda BlackBerry ile birlikte TCL adlı Çinli bir elektronik cihaz üreticisinin de imzası bulunmakta. Ve sanıyoruz BlackBerry, TCL ile olan ortaklıktan memnun kalmış, zira Kanadalı firma akıllı telefon üretme olayına devam etme kararı almış durumda.

İki firma tarafından yapılan ortak açıklamaya göre artık BlackBerry marka telefonlar, TCL tarafından tasarlanacak, geliştirilecek ve satılacak. Telefonların güvenlik yazılımları, teknik servisleri vb konuları ise BlackBerry'nin elinde olacak. Zaten BlackBerry sürekli olarak kullanıcı güvenliği odaklı yazılımlar konusunda daha hevesli olmuştu. Sanıyoruz cihaz üretmenin bir bakıma yükünü de TCL'ye devretmesi, BlackBerry açısından daha rahatlatıcı olacak.

Artık BlackBerry'nin distribütörlüğünü de üstenecek olan TCL'nin öncelikli hedefi ise Asya ve Uzak Doğu pazarı. Yani bir süre ülkemizde yeni BlackBerry telefonları göremeyebiliriz.