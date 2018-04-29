BlackBerry Athena Piyasaya KEY² Adı Altında Sürülecek

BlackBerry'nin yeni modeli KEY²’nin gerçek adı ve detayları sızdırıldı. BlackBerry yeni akıllı telefonundan yüksek satış rakamları bekliyor.

Daha önce gerçekleşen sızıntı haberlerinde yeni telefonun adının BlackBerry KEY² olacağı iddia edilmişti, ancak doğrulanamamıştı. Şimdiyse sızan bu görselle yeni telefonun adının BlackBerry KEY² olacağı doğrulandı. Weibo'da @TimEason adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan bu görüntü BlackBerry KEY² iddialarını doğrulamış oldu.

Qwerty klavye özelliğinden vazgeçmeyen BlackBerry, bu defa bir önceki modeli olan KeyOne'a göre daha büyük bir ekrana sahip. Başlarda BlackBerry Athena adıyla anılan yeni akıllı telefonun göze çarpan ilk özelliğiyse çift arka kamerası.

Görsellerinin paylaşılmasının ardından KEYOne'a olan benzerliğiyle dikkat çeken telefonun isminin de BlackBerry KEY² olması birçok dikkatli teknoloji severi haklı çıkarmış oldu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen BlackBerry KEYOne modeli 850 bin adet satmış ve bu rakam BlackBerry için bir başarı olarak değerlendirilmişti. Şimdiyse şirketin bir üst modelden beklentisi en az 1 milyonluk psikolojik sınırı aşmak ve yavaş yavaş yeniden akıllı telefon sektöründe söz sahibi olabilmek.