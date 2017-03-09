BlackBerry Aurora Sadece Endonezya'da Satışa Sunulacak!

BlackBerry orta segmentte iddialı olabilecek özellikler donattığı Aurora modelini tanıttı.

BlackBerry markalı akıllı telefon Aurora resmen tanıtıldı. Güçlü donanım özellikleri ile dikkat çeken model "ilk etapta" sadece BB'nin elinin güçlü olduğu Endonezya'da satışa sunulacak. Hatta cihaz için "Endonezya'da Endonezyalılar için yapılan" ibaresi kullanılıyor. Ancak başarısı ile doğru orantılı olarak diğer ülkelerle de buluşması sürpriz olmayacaktır.

Endonezya, tarihsel olarak BlackBerry açıdan çok önemli bir pazar ve BB'den Merah Putih, yerel alıcıların ne istediğini biliyor. Bu da, çift SIM kart desteği olan ilk BlackBerry akıllı telefon üretilmesinin nedeni. Zira 250 milyon kişilik pazarda en talep edilen özelliklerden biri çift sim kart desteği.

Şimdi de cihazın donanım kalemine göz gezdirelim:

5.5-inch IPS LCD ekran, (1280x720px) çözünürlük

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ve Adreno 308 GPU

4GB RAM

32GB harici saklama alanı (2TB'a varan MicroSD desteği)

13MP arka kamera, LED flaş, çift CMOS sensor ve1080p video kayıt özelliği

8MP LED flaşlı ön kamera

Bluetooth 4.0

802.11 b/g/n Wi-Fi

4G LTE

Çift Sim Kart Desteği

microUSB 2.0 port

3.5mm kulaklık girişi

3000mAh Li-ion batarya

152 x 76.8 x 8.55mm; 178g

BlackBerry Aurora umarız Endonezya'da rüştünü ispat eder ve dünyanın dört bir köşesinde satışa sunulur. Eski göz ağrımızın tekrar doğmasını gerçekten çok isteriz.